基金产业：PIMCO总回报债券基金4月净流出10亿美元，因回报欠佳

路透纽约5月10日 - 据太平洋投资管理公司(PIMCO)官网，PIMCO总回报债券基金4月净流出约10亿美元，因回报迟滞。这样该基金的资产规模降至87亿美元。

PIMCO周二在网站声明中称，截至4月30日的一年间，该基金带来0.31%的回报。同期巴克莱美国综合指数涨1.96%。

PIMCO总回报债券基金三年和五年的回报率分别为1.53%和3.66%，同期巴克莱这项指数则分别涨2.5%和3.78%。

“这种相对较落后的表现不会改变投资者信心。该基金需要取得突出表现才会改变过去两年资金的流出势头，”标普Global Market Intelligence上市交易基金和共同基金研究部主管Todd Rosenbluth表示。

PIMCO称，通胀保值公债是该基金上月表现的功臣之一，因通胀预期继续上升。

PIMCO称，该公司投资总监Dan Ivascyn运作的Pimco Income Fund 4月又吸引15亿美元资金流入，使得其2015年全年和2016年迄今的资金流入规模达到197亿美元。截至4月30日，Pimco Income Fund管理的资产规模达579亿美元。(完) (编译 李爽 审校 白云)