港报社评：草根英雄当总统，菲国翻身大挑战--信报5月11日

达沃市（Davao）是菲律宾棉兰老岛首府，失业率与犯罪率同样偏高，被贬称为「谋杀之都」，在当地做了二十二年市长的杜特尔特（Rodrigo Duterte，前译杜特地）实施铁腕管治，尽管菲律宾早已废除死刑，他仍然对穷凶极恶的罪犯杀无赦，赢得了「死刑市长」之誉。正是凭着这种灭罪急先锋的强悍姿态，加上言人所不敢言的个人魅力（其实即是口没遮拦，所以他的另一个外号是「菲律宾特朗普」），杜特尔特受到选民特别是草根爱戴，在总统大选之前一直民调领先。

大选点票揭盅，不出意料之外，嫉恶如仇的杜特尔特大热当选了，如果这位新总统兑现参选承诺，菲律宾有机会出现国际瞩目的「罪犯屍体扔去喂肥马尼拉湾的鱼」之象。杀光数以万计罪犯的方法包括特赦警察，让他们安心向毒贩之类的坏分子格杀勿论，扬言「就算一天发出一千个特赦命令也不为过」。另一个特赦对象是杜特尔特自己，他的狂傲本色向来被人权组织抨击为犯了屠杀罪。

毫无疑问，杜特尔特走的是群众路线，看准了中下阶层厌恶不法之徒困扰日常生活的心理，从而铺垫其登上总统宝座之路。问题是，管治达沃的实战经验能否让他改造首都马尼拉的权力架构？一个来自南部棉兰老岛的「异乡人」，能否在入主总统府之后让菲律宾全国解决贫富悬殊的老大难问题？杜特尔特首先要面对的是马尼拉的既得利益集团，他们也许会藉口新总统言论乖张而予以迎头痛击，指摘其滥杀作风违反人道主义，发动倒戈的舆论攻势。事实上，已有军方人士明言，有可能出现政变。

在阿基诺三世担任总统的六年之内，菲律宾取得了相当不俗的翻身成就，经济增长平均百分之六点二，今年的增长目标定为百分之六点八至七点八，有机会洗脱「亚洲病夫」的污名。尽管如此，菲律宾仍然有超过百分之二十六的人民生活于贫穷线之下。显然地，全国四分之一的穷人对于杜特尔特这个「草根英雄」寄予厚望，让他做总统就是期许他率领菲律宾继续经济起飞之余，也为穷人带来雨露均沾的好处。若然穷人依旧过着苦日子，杜特尔特很快就会失去其头上的光环。

即使杀光了罪犯，纵然造福了穷人，无处不在的贪腐现象始终是菲律宾的大毒瘤。在大选前的拉票活动里头，杜特尔特一次又一次咒骂贪官污吏，包括向旅客索取金钱的机场海关人员，以及包娼庇赌的警界败类，然而讽刺的是，杜特尔特本人亦卷入贪腐丑闻，例如副总统参选人特里兰尼斯（Antonio Trillanes IV）指控他非法从政府索取约一亿港元薪金。如何反贪腐而不引火自焚，将是新总统的莫大挑战。

对于中国来说，杜特尔特当选总统也许是一件好事，因为他相比起阿基诺三世，算得上是半个亲华派，在南海主权争议之上主张谈判，而不是跟中国对着干。表面上，杜特尔特对中国的立场很不客气，强调「不要声称这里的任何东西是你们的」，不过接着他又说「我也不会坚持什么一定是我们的」。他又坦言，菲律宾如果和中国开战，只是「自找死路」。因此，杜特尔特提出跟中国共同开采南海的天然气和原油，即便是搁置主权争议亦未尝不可。

中国外交部发言人陆慷表示，中方关注菲律宾大选，希望新一届菲律宾政府采取措施，妥善处理中菲分歧，推动两国关系重回正轨。对于杜特尔特主张共同开发南海资源，以及召集美国、日本和澳洲等国，透过多边会谈解决南海主权争端，陆慷指出，中方赞成东盟国家提出的「双轨思路」，即有关争议由直接当事国在尊重历史事实的基础上，根据国际法透过谈判协商。这一番言论，反映中方对菲国新领导人有释出善意的回应，因为陆慷在菲律宾大选之前尚在狠批该国缺乏谈判诚意，不断挑衅，激化矛盾，不会纵容和允许个别国家通过邪门歪道「以小讹大」。

新一届菲律宾总统如何延续其草根英雄的狂傲故事，看来变数不少，大家拭目以待。

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