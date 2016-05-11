重温稿-《中国新债预测》五年国债续发收益率均值2.66%，需求看好定位稍低于二级

* 招标品种：财政部五年固息国债
* 期限及招标金额：350亿元
* 招标时间: 周三(11日)10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.62%-2.72%
* 预测均值: 2.66%(按各家机构预测值平均)
路透上海5月10日 - 中国财政部周三将招标续发行350亿元人民币五年期国债。路透调查显示，近期债市对基本面的复苏预期弱化，利率债一级情绪明显改善，现券收益率亦明显下行；预计明日国债中标收益率仍将稍低于二级，市场预测均值落在2.66%。
“短期来看，风险偏好回落，债市情绪好转将支持行情进一步修复；预计本次中标利率将位于二级市场偏低的位置。”国信证券对该期新债的定价预测报告中称。
北京一银行交易员认为，本周利率债一级升温，明日延续向好仍是大概率事件，“昨天的农发、今天的国开招得都还行，国债的需求应该也还不错”。
中债国债到期收益率曲线 显示，五年期最新收益率为2.6895%。
明日招标国债为今年第七期 五年品种的首次续发，具体招标时间为5月11日上午10:35至11:35。采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至5月12日进行分销；5月16日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年4月14日开始计息，按年付息，票面利率2.58%。
投标标位限定方面，投标标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)