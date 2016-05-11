台湾汇市：台币早盘小升但因股市翻黑升幅缩减，外资续汇出

路透台北5月11日 - 台币兑美元 周三盘初微升，但幅度不大。汇银人士表示，韩元 小升，台币随股市 盘初略升。只不过，随着股市又翻黑，台币明显缩减升幅至平盘附近。
汇银人士指出，外资今日盘初仍旧积极买汇，但出口商逢32.500附近也有抛汇。整体而言，国际美元偏向强势令亚币走弱，这个趋势尚未更改。
〞股市下来了，而且外资汇出很多天了，还没有止住。〞一位小型商银交易员说。
他们也表示，国际美元走势仍偏向强势，这仍将主导近期台币的走向。不过出口商目前也有抛汇需求，台币贬速也不致于过快、过大。
今日台币盘中续创逾一个月低位，今日最低来到32.529，前波盘中低位为4月8日的32.549。
上日外资及陆资在台股卖超39.40亿台币，连八个交易日卖超共计745.46亿台币。
本地时间10:39，韩元兑美元 报1,168.6，上日收在1,172.6；台股加权指数 则跌0.48%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘相差不远；目前一个月美元/台币远汇 报32.552/32.592，上日收在32.556。
今日台币主要实质交易区间在32.505-32.529；上日实质交易区间在32.435-32.555。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.500-32.540
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(记者 高洁如; 审校 林高丽)