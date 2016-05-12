专栏节选：五二○台湾会更好吗？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月12日出版的当期「老谢开讲」专栏) 最近不管走到哪里，最常被问到的问题是：小英当总统，台湾会不会更好？我的回答是不会！因为台湾经济二十年之病，很难靠一人扭转乾坤。

在五二○到来之前，我们先来看看几个经济数字。一是股市在说话了，台股加权指数在三月涨到八八四○．七五点之后就悄悄折返，到五二○前夕，已杀低到八一○四．一六点，台股领先下跌七○○点以上，代表本国投资人，以中小型股交易为主的OTC指数则从一三三．四六点跌到一二○．七六点。台股在四月的表现，几乎是全球最弱势的市场。

台股四月下跌三六三．九三点，跌幅是四．二％，比较两岸三地股市，香港上涨一．六％，上证下跌二．一八％，深证下跌二％，台股在国安基金退场后，卖压逐渐显现，内资率先退场，后来外资也加入卖超行列，最大原因是大家对五二○后两岸关系的担心。因为三月以来，中国不断以九二共识、一个中国为前提，暗示小英必须有所回应。

而在五二○之前，中国也频频展开对小英新政府的压力测试，先是从肯亚、马来西亚电信诈骗案，人犯被引渡到中国受审；后来又有比利时的国际钢铁会议，主办国以我方层级太低为由，将台湾代表团驱逐出场；然后是WHA（世界卫生大会）迟迟不发邀请函，直到最后一刻，把台湾框进一个中国框架才发出通知，但是，最受瞩目的仍是限缩陆客来台的举动。

马英九总统在○八年上任后，大力争取陆客来台观光，外籍旅客入台观光人数，也从○八年的三八五万人次，到去年达一○四四万人次，这是撑起台湾内需的一根大柱。但五二○前后，从三月二十日到六月三十日这段期间，陆客来台名额限缩到十六．六万人次，这比起去年同一段时间的一一一万人次，是大幅度萎缩。陆客来台限缩，影响了游览车、餐厅及饭店业生意，这对内需原本已低迷的台湾经济，带来更大的冲击。

中国不断给小英政府加压测试，同时马政府在冲之鸟礁事件表现强硬，太平岛登岛事件又让南海争议浮上枱面。小英还没有上任，这些来自美、中、日三方关系，尤其是两岸争议不断加压，已让人对五二○之后的台湾感到忧虑。

**中国经济遇瓶颈，台湾更显困窘**

除了这个大变数，真正的大问题在台湾经济的基本面。现在出口数字、GDP（国内生产毛额）成长率、景气对策信号，大半生产指数都传出恶耗，准阁揆林全在阁员共识营研讨会已先抛出GDP今年保一很困难，甚至预言不排除可能负成长，《工商时报》社论为此还呼吁「请林全擎起希望的大旗」。林全保守看待未来经济，这是打安全牌，先测试底线，但是台湾经济确实正遭逢百年一遇的严酷考验。

摆在眼前的是，GDP已连续三个季度负成长，景气判断分数连续十个蓝灯，而出口连十五黑，已创下史上最长的衰退期。五月八日，财长张盛和已迫不及待地暗示，出口持续衰退，九日公布的数字是四月出口二二二．五亿美元，月减二．一％，年减六．五％，这是第十五个月衰退，也是去年六月以来，一直呈现双位数衰退后，首度出现个位数衰退。进口则是衰退九．二％，统计一至四月出口衰退一○．七％，进口衰退一二．九％，出口的衰退才是台湾经济陷入困窘之源。

一直以来，台湾都是外贸导向的国家，靠着出口创造经济成长，但是过去世界经济成长，尤其是贸易的成长，一直都由中国承担引擎的角色，现在中国经济成长逐级而下，首季只靠房地产硬撑出六．七％，过去创造将近四兆美元外汇存底的出口，中国也碰到瓶颈。

一五年中国出口二．二七六兆美元，全年衰退一．八％，进口一．六八二兆美元，衰退一三．二％，刚刚公布的四月出口年减一．八％，进口又减一○．九％，中国在扮演世界工厂的时代，是创造世界贸易总量成长的最大引擎，但从一五年中国出口、进口都衰退，尤其是进口都保持两位数衰退，中国的衰退也造成一五年全球贸易总量的萎缩。

去年一年，全球主要国家出口都衰退，例如美国衰退七．一％，日本减少九．五％，德国衰退一一．一％，英国减九．七％，法国衰退一三．二％，新加坡衰退一五．四％。到了今年第一季，低迷情势依然没有改变，美国仍衰退七．四％，日本衰退四．八％，德国再衰退三％，英国减八．九％，韩国衰退扩大到一三．三％，新加坡衰退一四．四％。

今年各国出口在去年低基期中，衰退幅度会减缓，但贸易总量逐渐萎缩已是不管怎么努力都很难改变的事实。过去台湾都是靠央行降息，营造货币贬值等手段来「拚经济」，但我们寄望林全院长未来的经济战略，不可再使用暴虎冯河的「力拉」模式，而是更多一些「smart」，台湾正在转型，从量变到质变的过程。

首先是出口的衰退是新常态，大家要回头看出口的内容，也就是过去靠加工模式创造的出口可能必须转向更高附加价值产品。一五年，台湾全年出口衰退一○．九％，进口衰退一五．八％，今年衰退幅度会趋缓，但是贸易总量会一直维持在低档，这是台湾必须承认的「限制」，台湾想靠出口带动GDP成长，暂时使不上力。

**抛弃出口、GDP成长迷思，找创新思惟**

这么一来，台湾的GDP成长也会维持一段很长时间的「低档」，从去年第三季起，台湾经济开始出现负成长，亚洲四小龙韩国、新加坡及香港尚能维持一．四％～二．八％的低成长，台湾已率先出现负成长，这个窘况比其他国家严重，今年首季GDP修正后仍出现○．八四％的负成长，主计总处的一六年GDP成长值是一．四七％，但各家经济研究机构都预估，今年台湾经济保一有困难。

林全院长还没上台，先预告今年经济保一有困难，甚至不排除负成长，这是聪明的作法。过去的政府在改朝换代前后，新政府都会努力打强心针，像马总统全力推销「六三三」，说GDP成长达六％，失业率三％以下，人均GDP三万美元以上，结果这些梦幻都没有达成，马总统执政八年平均GDP只有二．八％，六三三的支票，没有一张兑现。现在小英及林全院长不愿在数字上营造天边彩虹，这也算是好事。

不过，台湾眼前必须认清一点，假如以二○○○年为分水岭，台湾的经济总量从三三一四．五二亿美元到去年的五二三五．六七亿美元，过去十六年成长五七．九六％。但同一时间，中国从一．二兆到十一兆美元，成长八一八％；韩国从五六一六．三亿美元到一．四四九兆美元，也成长一五八％；新加坡成长二二一％，印尼成长四三八％，印度成长三二○％，台湾保持低成长，甚至停滞状态已将近二十年之久。

台湾过去靠苹果电脑撑起整个代工供应链，但是这些年美国快速崛起的公司如谷歌、脸书、亚马逊，这些新经济的企业都不需要台湾供应链。今年苹果手机首度出现盛极而衰的讯号，台湾要不要把整个产业命运押在苹果身上？这是危机也是转机的讯号，当全世界已在电子商务、新金融科技（Fintech），或是共享经济（如 Uber），或人工智慧（Alphabet）快速奔驰的时候，台湾仍停留在传统代工模式，没有创新思惟，经济很难跨出下一步。

**年金改革、赋税公平刻不容缓**

其次是台湾步入老龄化，却快速陷入社会福利的泥淖。台湾是少数所得替代率超过一○○％的国家，眼看着希腊、冰岛步入困境，小英政府必须撑起年金改革的重责大任，让政府债务负担减轻；否则，台湾像个体重过重的老人，脚麻怎么跑得动？未来的长照，最好等到年金改革有了具体成效再上路；否则年金改革未成，长照负担再加重，单靠加税，恐怕无法改变目前困窘的问题。

三是税负的改革，这是财税出身的林全院长最拿手的项目。眼前我们面对的是金融帐连二十二季净流出，台湾至少有新台币七．八兆元的资金到海外购买外国证券及房地产。为什么资金大规模外逃？原来是长期存在的内资与外资的课税不公平待遇，外资分离课税二○％，但是经过证所税、富人税冲击，本国人纳税几乎比外资多一倍。这些年到境外设投资公司，或到外商银行开外资帐户的企业比比皆是，当我们挥舞着公平、正义大旗的时候，其实却创造了更大的不公平、不正义，为什么把钱汇到境外，再变身假外资的人，税负比留在台湾的本国人低了一半？

这次新政府上台，有意调整最高薪资所得纳税四五％的级距，这是好的开始。一直以来，台湾的租税结构都有很大的问题，有些该课的税课太轻，有些不该课那么重的税又课太重，希望林全的财经内阁谨慎面对这个议题。

台湾在两岸四地的竞争中，比较接近香港、新加坡，可是台湾的税负比这两个地方都重很多，像中国、新加坡、香港都没有遗赠税，未来民进党政府有调整遗赠税的规画，也必须有更妥善的新思惟。台湾要创造竞争力，租税也是其中重要一环。

五二○快到了，换了政府台湾不会立刻变好，小英总统一上台，首要压力来自中国；但台湾的改革必须一步一脚印才能见到效益，在全世界经济新局中，台湾要站在什么位置？期待小英总统、林全院长把千斤重担挑起来，台湾也能像浴火凤凰般重新再生。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。