《路透晚报》--5月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年将可实现经济成长目标--副总理张高丽

中国国务院副总理张高丽在一场论坛上表示，中国经济面临下行压力，但将能够达成今年经济成长目标。他在经济合作暨发展组织(OECD)税务行政会议上表示，4月M2增速较3月放缓；3月为增长13.4%。

--中国财政：7月1日资源税改革全面推进，矿产资源税从价计征--财政部

继今年5月1日全面实行“营（业税）改增（值税）”后，中国又宣布将于今年7月1日起全面推进资源税改革，明确扩大资源税征收范围，先在河北省开展水资源税试点，条件成熟后推广到全国，并授权地方政府对森林、草场、滩涂等，凡具备征税条件的可上报国务院批准后征收资源税。

--《财经洞察》高层把脉中国经济切中要害，“怎么做”最关键

在中国越来越重视宏观调控预期管理的大背景下，通过权威人士在人民日报的自问自答来传递政府对中国经济的把脉结果和政策方向，以引导市场预期已然是驾轻就熟之举。

--中国经济：维持今年增速6.6-6.8%预估不变，着力推动供给侧改革--社科院

中国社科院发布2016年中国经济蓝皮书春季号指出，尽管中国经济仍面临下行压力，但持续增长的基础未变，且有政策配合支持，今年增速预计在6.6-6.8%，与去年底社科院的预测一致。

--中美贸易：美国在WTO再次挑战中国的肉鸡反倾销税

奥巴马政府在世界贸易组织(WTO)向中国针对美国肉鸡产品征收的反倾销税发起新的挑战，希望给这场旷日持久的贸易争端划上句号。

【金融】

--中国金融：监管层要求部分城商行暂停新发分级型理财产品--消息

中国政府力推去杠杆和不断暴露的债券违约风险，加大了银行理财资金的安全隐患。三位消息人士透露，中国银监会近期向部分城市商业银行进行窗口指导，要求其停止新发分级型理财产品。

--中韩金融：韩国财长称人民币-韩元上海直接交易市场将于6月成立

韩国企划财政部长官柳一镐表示，计划在上海成立的人民币-韩元直接交易市场，将在6月设立。

--《焦点》借企业海外扩张与债市繁荣东风，中资银行跻身亚洲DCM市场榜首

在中国企业债市场繁荣和公司融资需求增长的推动下，中资银行首次雄踞亚洲债券承销市场的榜首。

--中国基金：QFII A股基金4月平均业绩升3.28%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年4月的平均业绩上涨3.28%，优于国内股票型基金；前四月的平均业绩累计仍下跌14.21%，表现略优于国内股票型基金。

--台湾金融：行政院同意开放Apple Pay行动支付，不限由台TSP业者提供服务

台湾行政院长张善政表示，同意开放美国苹果AAPL.O行动支付系统Apple Pay，不限由台湾解代码机构(TSP)业者提供代码化服务，惟台湾持卡人的境内信用卡交易依法应在境内办理清算。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元七天逆回购，单日净回笼200亿

中国央行公开市场今日进行800亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日将净回笼200亿元。

--新债招标：中国五年期续发国债收益率2.6992%，获28.8亿元追加

中国财政部公告显示，今日上午招标续发行的350亿元人民币五年期国债，获28.8亿元追加发行，最终实际发行量为378.8亿元。业内人士稍早透露，该期国债加权中标收益率2.6992%，高于此前2.66%的市场预测均值；边际中标收益率为2.7219%，投标倍数2.89倍。

--中国债市动态：现券收益率小幅盘整，数据密集发布期机构进入观望

中国银行间债市早盘现券收益率变动不大，国债期货微幅收高。交易员称，4月剩余宏观数据密集发布前市场进入盘整，同时权威人士讲话后货币政策再宽松预期落空，机构心态谨慎，未来走势将仍要受制于基本面情况。

--中国货币市场：资金面仍波澜不惊，下周起缴税影响料渐增

中国银行间市场流动性仍维持平衡略松的格局。目前资金供需都相对平稳，不过下周起缴税影响料逐渐明显起来，加上中下旬还有MLF（中期借贷便利）到期，预计短期资金供给将收缩，届时央行应仍会通过公开市场逆回购加量以及续做MLF给予必要帮助。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小升，结汇需求升温限制汇价回落空间

中国人民币兑美元即期早盘随中间价小升，但幅度较盘初收窄。交易员称，隔夜美元指数续反弹至近两周高点，但今早人民币中间价在两个月低点附近企稳，监管层似不希望刺激贬值预期，而通过代表一篮子的汇率指数升值化解，短期汇价料延续区间波动。

--《焦点》点心债成本昂贵且环境艰难，发债方审慎试探水温

一些企业正在准备进入离岸人民币债券市场筹资，为本季到期的债务进行再融资，这些企业所面临的将是一个愈来愈对人民币信心动摇的市场。继2015年离岸人民币债券发行量下滑之后，本季将是对投资人买兴的最大考验。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘小涨，技术性反弹力度有限市场观望气氛浓厚

中国股市沪综指收盘小涨。分析师指出，大盘连续两天大跌后昨日趋稳，恐慌气氛有所缓解，而隔夜美股大涨，刺激大盘今日出现技术性反弹，但市场观望气氛仍浓厚，股指反弹力度较弱。

--中国证券：证监会严控定向增发，跨界游戏影视等四产业被禁--财新

财新网报导引述知情人士的话称，证监会已经部分叫停上市公司跨界定向增发，涉及互联网金融、游戏、影视、VR（虚拟现实）四个行业。同时，这四个行业的并购重组和再融资也被叫停。

--中国股市：“国家队”短期干预应减少，不宜频繁高抛低吸--经济参考报

中国官方媒体新华社旗下经济参考报头版刊登评论称，从市场的长期健康发展来看，“国家队”对于A股市场的短期干预应当尽可能减少，只有在市场发生剧烈变化时才可出手，频繁的“高抛低吸”更是不可取。

--中国个股：*ST金瑞拟购近200亿元金融资产，配套融资约150亿--消息

中国金瑞新材料科技股份有限公司披露母公司五矿股份拟注入金融资产。据一位消息人士透露，此次*ST金瑞拟收购的金融资产规模近200亿元人民币，以增发股份支付对价，并拟配套融资约150亿元。

--香港新股：中银航空租赁将于下周一开始其高至11亿美元IPO--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，中银航空租赁计划于下周一开始其高至11亿美元香港首次公开发售（IPO），并以单一价格招股。

--汽车产业：中国4月汽车销量同比增长6.3%--中汽协

中国汽车工业协会公布，中国4月汽车销量同比增长6.3%，至210万辆。

--港股业绩：港交所首季净利下降9%因交投淡静，本季起审慎监控成本

港交易及结算所有限公司（港交所）公布，今年首季净利同比下降9%，因香港现货及英国商品市场交投淡静；由于市况持续不明朗，公司第二季起审慎监控成本。

--《焦点》全球盼中国减产，中国企业却起死回生猛炼钢

大宗商品价格下跌和需求疲软导致中国山西中升钢铁有限公司去年10月关门停产，当时该公司的待售钢材库存足以铺就从旧金山到美墨边境的高铁轨道。

--中国个股：中国电建拟定增筹资至多120亿元，用于多个基础设施项目

中国大型基建公司--中国电力建设股份有限公司公告称，拟定向增发股份，筹集不超过120亿元人民币资金，用于重庆江津至贵州习水高速公路（重庆境）工程BOT（建设、运营和转让）项目等国内外多个基础设施项目。

--香港个股：中国建材决定撤回对山水水泥收购要约，因有重大不确定性