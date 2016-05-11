中国汇市：人民币早盘随中间价小升，结汇需求升温限制汇价回落空间

* 人民币早盘随中间价小升
* 客盘结汇意愿上升，认为贬值空间有限
* 中间价逆美元指数表现，一篮子货币指数小升
* 短期汇价料延续区间波动
路透上海5月11日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘随中间价小升，但幅度较盘初收窄。交易员称，隔夜美元指数续反弹至近两周高点，但今早人民币中间价在两个月低点附近企稳，监管层似不希望刺激贬值预期，而通过代表一篮子的汇率指数升值化解，短期汇价料延续区间波动。
他们并指出，客盘并不认为人民币会打破当前波动区间，近期弱势反而成为结汇的良机，此举进一步缓解监管维稳压力；美元指数反弹力度日渐枯竭，人民币仍可能收复部分本月跌幅。
“（美元兑人民币）到6.51-52位置客盘结汇明显多了，不少客户憋很久了，终于等到了不错的价格，...现在客户愿意来结了，不像之前那样大家都捂着。”一中资行交易员。
路透计算的周三CFETS人民币汇率指数现四连升至97.08，今日人民币对美元、欧元和日圆均出现小幅反弹；另外SDR篮子指数重新走强至96.33，周二为96.24。
北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.5133元，上日收报6.5155元，夜盘终报6.5185元。今日人民币兑美元中间价 报6.5209元，上日中间价为6.5233元。人民币兑美元即期成交额 为99.92亿美元，上日半日为107亿美元。
全球汇市方面，日圆周三亚洲盘初处于防御状态，之前两日大幅下跌。日本官员干预汇市以削弱日圆的警告升温。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6933元, 上日尾盘为6.6933元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5371元, 上一交易日尾盘报6.536元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5128；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)