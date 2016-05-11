路透基点：好未来首次进入联贷市场筹集至多3亿美元贷款--TRLPC

路透5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国教育服务供应商--好未来(TAL Education Group)已委托德意志银行安排至多3亿美元的三年期子弹式贷款，这是该公司首次在联贷市场融资。

是次贷款基本规模为2亿美元，外加1亿美元的绿鞋贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。

独家簿记行德意志银行已开始以三个层次筹组一般银团。承贷3,000万美元或以上的银行将获得牵头行头衔、120个基点的前端费及290个基点的最高综合收益；承贷2,000-2,900万美元的银行将获得主办行头衔、105个基点的前端费及285个基点的综合收益；承贷1,000-1,900万美元的银行将获得安排行头衔、90个基点的前端费及280个基点的综合收益。

路演将于5月17日在香港举行。回复期限截至6月6日。

所贷资金将用于为这家纽约上市企业的扩张计划融资。