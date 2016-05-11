路透基点：好未来首次进入联贷市场筹集至多3亿美元贷款--TRLPC

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国教育服务供应商--好未来(TAL Education Group)已委托德意志银行安排至多3亿美元的三年期子弹式贷款，这是该公司首次在联贷市场融资。
是次贷款基本规模为2亿美元，外加1亿美元的绿鞋贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。
独家簿记行德意志银行已开始以三个层次筹组一般银团。承贷3,000万美元或以上的银行将获得牵头行头衔、120个基点的前端费及290个基点的最高综合收益；承贷2,000-2,900万美元的银行将获得主办行头衔、105个基点的前端费及285个基点的综合收益；承贷1,000-1,900万美元的银行将获得安排行头衔、90个基点的前端费及280个基点的综合收益。
路演将于5月17日在香港举行。回复期限截至6月6日。
所贷资金将用于为这家纽约上市企业的扩张计划融资。
好未来致力于为中国的中小学生提供课后辅导服务，目前市值43.3亿美元。(完) (编译 许娜；审校 刘秀红)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。