中国债市动态：现券收益率小幅盘整，数据密集发布期机构进入观望

路透北京5月11日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率变动不大，国债期货微幅收高。交易员称，4月剩余宏观数据密集发布前市场进入盘整，同时权威人士讲话后货币政策再宽松预期落空，机构心态谨慎，未来走势将仍要受制于基本面情况。
“上午收益率基本是平的，今天买盘没有昨天那么强，大家比较谨慎吧，资金面相对昨天稍微差了点。”上海一券商交易员说。
他并表示，短期仍需关注基本面，因为毕竟在权威人士讲话后，市场感觉政策思路有个大的变化，大家预期上面还是有一些混乱，“怎么说和怎么做还是有一定的差距的。”
华东一银行交易员亦表示，数据密集期还是要跟数据走，市场在等待金融和工业投资等数据的出炉，除非数据特别差，否则短期内预计市场盘整为主。
“最近供给量也比较大，有些超出大家预期，比如农发行1.5万亿的事，比大家想象的要高一些。国债单批的发行量也是这样。”他说。
中国三大政策性银行之一的农业发展银行周二表示，今年境内债券计划发行量将突破1.5万亿元人民币，同时该行亦计划未来尝试私募和定向等创新发行方式。这意味着该行2016年债券发行规模有望同比增长超过七成。
一级市场方面，中国财政部上午续招标发行的350亿元五年期固息国债，加权中标收益率2.6992%，高于此前2.66%的市场预测均值。边际中标收益率为2.7219%，投标倍数2.89倍。
人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3100%/3.3050%，上日尾盘为3.3175%/3.3050%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.310元，较上日结算价涨0.01%；10年期国债主力合约T1609 收报99.240元，较上日结算价涨0.09%。 (完)
(发稿 侯向明；审校 张喜良)