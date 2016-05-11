修正-国际油市：油价小跌，因美国库存高企且加拿大产量料很快恢复

(修正：标题最后两字应为“恢复”，非“回复”)
路透新加坡5月11日 - 油价周三小跌，加拿大油砂生产之前因野火肆虐而被迫关闭后，料将逐渐回升，在此同时，原油库存处于纪录高位，特别是美国原油数量，令市场承压。
中东产油国持续在亚洲争夺市场份额，亦压抑油价，抵销了石油产量下滑及国际间部分产油活动受到干扰的影响。
0702GMT，布兰特原油期货 报每桶45.44美元，较上日下跌0.08美元，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.16美元，至每桶44.51美元。
澳新银行表示，近期“油价涨势受限，因为随着加拿大产油商恢复作业，对该国生产继续中断的担忧缓解”。
野火威胁消退后，加拿大麦克默里堡附近的油砂企业周二重新开工。
随着加拿大油砂生产逐步恢复以及美国原油库存触及纪录高位，一些分析师称，油价自今年早些时候触及的十年低位反弹的涨势可能逐渐减弱。
美国石油协会(API)周二公布，截至5月6日当周，美国原油库存增加345万桶至创纪录的5.431亿桶。
那足以满足近一周的全球原油需求。
“今天稍晚美国能源部的类似报告，也将打破5.452亿桶的1929年10月以来最高纪录。”美国Schork Report周三在给客户的报告中指出。
为了继续抢占市场份额，伊朗周二将对亚洲的6月重质原油官方售价(OSP)定为较阿曼/迪拜原油每桶贴水1.60美元，相对于沙特和伊拉克原油的贴水幅度创2007-2008年以来最大。(完)
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(编译 蔡美珍/张若琪 审校 艾茂林/于春红)