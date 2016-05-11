台湾汇市：台币微收升终止连五跌，出口商抛汇但外资汇出限缩升幅

* 台币微收升，终止连五跌
* 出口商抛汇，但外资汇出
* 明日实质区间暂看32.450-32.600
路透台北5月11日 - 台币兑美元 周三微收升，终止连五日跌势。汇银人士称，韩元收升，出口商也略有抛汇，但外资汇出收敛台币升势，全日交投偏淡。
他们表示，台股下跌，盘中外商银一路买汇的方向一致；至于出口商在先前已抛了不少美元，目前手中美元偏少，若国际美元再有强势表现，不排除台币的贬势会更加明显。
〞出口商的量愈来愈少了，如果美元再强，可能还要再贬一波，〞一位大商银交易员说。
汇银人士称，美元走强的态势看似未止，出口商开始有些〞惜售〞美元；反倒是进口商有些进场追价买入美元。因股市走弱，外资还是本波台币走疲的最大推手。
〞要有心理准备，外资怎么进来(汇入)就怎么出去(汇出)。〞一位小型商银交易员说。
今日台币兑美元主要交易区间为32.505-32.550，上日32.435-32.555；预估明日台币区间在32.450-32.600。
台湾股市周三收跌0.25%，因担心企业季报欠佳市场买气保守。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超101.3亿台币，连九个交易日卖超共计846.8亿台币。
韩元兑美元 收报1,167.6，上日收在1,172.6。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.595/32.615，上日收在32.556。
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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
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台北外汇经纪公 32.528 32.533 32.480-32.550 32.480 5.68 11.57
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司
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(记者 高洁如; 审校 张喜良)