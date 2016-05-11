欧元债市：西班牙和意大利长债收益率创数月高点，受发行50年券影响

新债发售前，二级市场收益率倾向会上升，因投资人为投资组合预留买进新供应的空间。

西班牙指标30年期公债收益率 周三上升11个基点至两个月高位2.86%；意大利30年公债收益率 升9个基点至三个月高位2.78%。

西班牙和意大利10年期公债收益率 上升4个基点，分别报1.62%和1.50%，抹去周二多数跌幅，此前欧元区财长提出为希腊提供债务宽免措施。

“长券的压力均来自西班牙银团发售50年期债券，及市场预期意大利近期也将有相同动作。”瑞穗策略师Peter Chatwell表示。

“政府应是利用欧洲央行政策帮助创造的条件，及现实中的需求，来发行长期债券。”(完)

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