香港证券：南方东英本地首支年度滚动WTI原油期货ETF，今天挂牌上市

路透香港5月12日 - 南方东英资产管理周四推出本地首支年度滚动WTI原油期货ETF--F南方东英原油 ，今天在联交所挂牌上市，已获得4,000万美元初始投资。

南方东英ETF和指数策略部主管和弦在记者会上称，从资产配置的角度，愈来愈多亚洲客户想要投资于除了股票、债券以外的资产类别，其中以原油的讨论较多。

“像香港、内地客户大多数比较喜欢做股票类投资，但现在也发现说市场不好的时候，没有其他资产类别可以做选择，所以我们就提供这个产品。”她说。

该支ETF追踪美银美林商品指数eXtra CLA指数（额外回报），基金的资产净值最多20%用作购入12月份WTI（西德克萨斯中质油）期货合约 的保证金，80%资产净值则投资于美元现金或货币市场基金。

南方东英ETF产品策略师李梓维称，这是香港首支采用期货年度滚动的ETF，比起一般以月度滚动的ETF有效减少转仓成本，因此无论在升市或跌市时都能够有较好表现。该ETF的全年经常性开支比率估计为1.08%，年度跟踪偏离度估计为-2%。

他并指出，“由于原油与传统的资产类别如黄金、股票的相关性比较低，因此在投资组合中加入原油，可以真正做到分散投资的目的。”

该ETF另一卖点是油价现正处于10年低位，未来具反弹潜力。

美银美林亚太商品部主管卓庆崇称，从原油供求角度，预期今年第三、四季全球多余产能将由正变负，即恢复供求平衡，因为此前油公司减少生产和投资，支持油价回升。

该行认为，至今年底油价可望持续反弹，明年WTI原油价将回升至约每桶60美元的水平，现时大约为46美元。

目前香港市场还有一支由三星资产发行的原油期货ETF--F三星原油期 ，追踪最接近月份的WTI期货合约的表现（标普高盛原油额外回报指数），全年经常性开支比率估计为0.99%，年度跟踪偏离度预计为-1%。

南方东英为全球最大RQFII（人民币合格境外机构投资者），截至今年4月底其资金管理规模为39亿美元。（完）