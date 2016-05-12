香港证券：南方东英本地首支年度滚动WTI原油期货ETF，今天挂牌上市

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透香港5月12日 - 南方东英资产管理周四推出本地首支年度滚动WTI原油期货ETF--F南方东英原油 ，今天在联交所挂牌上市，已获得4,000万美元初始投资。
南方东英ETF和指数策略部主管和弦在记者会上称，从资产配置的角度，愈来愈多亚洲客户想要投资于除了股票、债券以外的资产类别，其中以原油的讨论较多。
“像香港、内地客户大多数比较喜欢做股票类投资，但现在也发现说市场不好的时候，没有其他资产类别可以做选择，所以我们就提供这个产品。”她说。
该支ETF追踪美银美林商品指数eXtra CLA指数（额外回报），基金的资产净值最多20%用作购入12月份WTI（西德克萨斯中质油）期货合约 的保证金，80%资产净值则投资于美元现金或货币市场基金。
南方东英ETF产品策略师李梓维称，这是香港首支采用期货年度滚动的ETF，比起一般以月度滚动的ETF有效减少转仓成本，因此无论在升市或跌市时都能够有较好表现。该ETF的全年经常性开支比率估计为1.08%，年度跟踪偏离度估计为-2%。
他并指出，“由于原油与传统的资产类别如黄金、股票的相关性比较低，因此在投资组合中加入原油，可以真正做到分散投资的目的。”
该ETF另一卖点是油价现正处于10年低位，未来具反弹潜力。
美银美林亚太商品部主管卓庆崇称，从原油供求角度，预期今年第三、四季全球多余产能将由正变负，即恢复供求平衡，因为此前油公司减少生产和投资，支持油价回升。
该行认为，至今年底油价可望持续反弹，明年WTI原油价将回升至约每桶60美元的水平，现时大约为46美元。
目前香港市场还有一支由三星资产发行的原油期货ETF--F三星原油期 ，追踪最接近月份的WTI期货合约的表现（标普高盛原油额外回报指数），全年经常性开支比率估计为0.99%，年度跟踪偏离度预计为-1%。
南方东英为全球最大RQFII（人民币合格境外机构投资者），截至今年4月底其资金管理规模为39亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502