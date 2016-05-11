重温稿-《中国新债预测》国开行10及20年增发债定位近二级，料需求尚可

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债 * 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元 * 招标时间：5月12日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行和券商) * 预测区间：3.25%-3.32%；3.85%-3.96% * 预测均值: 3.29%；3.95% 路透上海5月11日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债 。路透调查显示，继前几日买盘释放一波之后，现券走势暂陷入震荡，今日国债需求亦一般 ，料明日两期新债需求仍相对平稳，定位接近二级市场，收益率预测均值分别为3.29%和3.9 5%。 “基本贴着二级位置吧，今天国债需求也还行，没有太差。”上海一银行交易员表示。 北京一券商分析师亦认为，国开债中标结果应该就在二级附近，感觉自周二以来一级新 债招标情绪平稳了很多，考虑返费应该还是会低一点。 财政部上午招标续发行的350亿元人民币五年期国债，加权中标收益率2.6992%，高于此 前2.66%的市场预测均值 ；边际中标收益率为2.7219%，投标倍数2.89倍。获28.8亿元追加 发行，最终实际发行量为378.8亿元。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期 最新收益率为3.3116%和3.9655%。 两期增发债的标的券，剩余期限近10年的160210券 最新报价收益率3.3 125%/3.3050%；剩余期限近20年的160205券 最新报价收益率4.10%/3.75%。 明日招标的两期债中，10年期为国开行2016年第10期 增发债，票面利 率3.18%；20年期为2016年第五期 增发债，票面利率3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第10期和第五期增发债 ----------------------------------------------- 发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 10/20年固息 招标时间 5月12日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5/16 起息日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 5/13-5/16 上市日 5/18 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 10年0.15%；20年0.20% -----------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)