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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行10及20年增发债定位近二级，料需求尚可

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
    * 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元
    * 招标时间：5月12日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行和券商)
    * 预测区间：3.25%-3.32%；3.85%-3.96%
    * 预测均值: 3.29%；3.95%

    路透上海5月11日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发10年及20年期固息债
。路透调查显示，继前几日买盘释放一波之后，现券走势暂陷入震荡，今日国债需求亦一般
，料明日两期新债需求仍相对平稳，定位接近二级市场，收益率预测均值分别为3.29%和3.9
5%。
    
    “基本贴着二级位置吧，今天国债需求也还行，没有太差。”上海一银行交易员表示。
   
    北京一券商分析师亦认为，国开债中标结果应该就在二级附近，感觉自周二以来一级新
债招标情绪平稳了很多，考虑返费应该还是会低一点。
    
    财政部上午招标续发行的350亿元人民币五年期国债，加权中标收益率2.6992%，高于此
前2.66%的市场预测均值 ；边际中标收益率为2.7219%，投标倍数2.89倍。获28.8亿元追加
发行，最终实际发行量为378.8亿元。 
      
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期
最新收益率为3.3116%和3.9655%。
    
    两期增发债的标的券，剩余期限近10年的160210券 最新报价收益率3.3
125%/3.3050%；剩余期限近20年的160205券 最新报价收益率4.10%/3.75%。
    
    明日招标的两期债中，10年期为国开行2016年第10期 增发债，票面利
率3.18%；20年期为2016年第五期 增发债，票面利率3.80%。
 
        
    具体发行条款如下： 
    
                    2016年第10期和第五期增发债
    -----------------------------------------------
    发行上限        10年：120亿元；20年：30亿元
    期限/计息方式   10/20年固息  
    招标时间        5月12日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          5/16
    起息日          10年：4月5日；20年：1月25日
    分销期          5/13-5/16
    上市日          5/18
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年 
    发行人增发权利  保留
    承揽费          10年0.15%；20年0.20%
    -----------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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