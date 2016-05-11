中国新债：海南定向发103.9亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海5月11日 - 中国海南省财政厅周三稍晚公告称，当日采用定向承销方式发行了总额103.8736亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债53.9958亿元，专项债49.8778亿元，利率较下限上浮比例均为15%。
海南本次定向发行的一般债含三、五、七年期，利率分别为2.96%、3.12%和3.36%；专项债包括三和七年期，利率与一般债相同。
以下为海南省定向地方债具体发行情况：
债券类别 规模（亿元 期限（年） 利率（%） 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（%
） ） ） ）
一般债券 13.9958 3 2.96 2.58 38 15
一般债券 20 5 3.12 2.71 41 15
一般债券 20 7 3.36 2.92 44 15
合计 53.9958
专项债券 21.8778 3 2.96 2.58 38 15
专项债券 28 7 3.36 2.92 44 15
合计 49.8778
路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，占比约两成，公开招标占比近八成。
据路透统计，截至目前，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分之二。
定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。
中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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(发稿 边竞；审校 张喜良)