重温稿-台湾货币市场：短率持稳既有区间，提存期初银行倾向负数操作

* 短率持稳既有区间 * 旬初银行负数操作 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北5月11日 - 台湾银行间拆款利率周三持稳。资金调度人士指出，提存期初银行 间倾向采取负数操作，目前需求疲弱令资金情势仍稳中偏松，不过月底正逢税款缴库变数， 部分银行对跨月资金操作仍有所保留，对月底资金情势投下变数。 他们表示，近期外资汇出导致外商银行排队等候央行代收隔夜拆款资金的人龙变少，而 上旬大型银行青睐负数操作，也向排队外银招手转而与其承作隔拆，进而减缓央行需要冲销 银行间隔拆过剩资金的力道。 〞现在调积数没放钱，免得月底跟人挤来挤去。〞一位大型银行交易员说。 另位大型票券商交易员也称，原为资金供给大户的大型银行现采行负数操作，不仅未在 市场放钱反倒成为资金需求方，致市场对月底资金调度看法较显保守，尽量避开资金落点月 底。 本地时间17:30 今日收盘 上日收盘 台币兑美元 32.528 32.533 台湾加权股价指数<.TWII 8,135.56 8,156.29 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.310% --两周拆款利率区间 0.230-0.310% 0.240-0.300% **短票利率持平** 短票方面，一大型票券商交易员指出，目前发票量偏少，月中后发票量才会渐增，而银 行间买票需求虽不强但仍算持稳，令短票利率持平现有水准不变。 另一大型票券商资调人士也称，最近资金缺口小，调度相当顺畅，周四、周五发票量略 有增温，但调度不成难事，跨月短票利率料续处0.30%附近。 〞月初银行负数操作，整体市况清淡。〞其中一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%，同上日 ，但也有部分大型银行则承做在0.31%。 集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.30%，区间0.28-0.36%，成 交35.35亿台币；前日加权平均利率在0.305%，区间0.30-0.40%，成交33.68亿台币。 台湾央行周三共发行4,640.5亿台币定存单，与今日存单到期金额4,840.5亿相较，定存 单发行余额减200亿台币。周四央行存单到期1,631.2亿台币，周五为5,674亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为312亿台币，累计超额准备2,050亿台币、加 计前期1%的超额准备为3,224亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易商认为，目前台债交投量能不彰，资金进出并不频繁， 致券商间资金需求疲软，甚至有券商多钱仍待去化，预期RP利率将维持在既有区间整理。 〞我家公债交易员都在度小月，交易都很少。〞一位大型证券商交易员说。 另有位票券资调人士则称，短线外资汇出拖累投信端临时走钱，有点被吓到，或许因新 政府就任前部分资金略有疑虑，料RP利率暂持稳在现有区间内、变化不大。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30%左右，上日在0.30-0.31% ；短天期及一个月天期公司债附买回利率同上日，在0.37-0.39%。 大型票券商与金融机构承作债券附买回利率则没太大变化；今日短天期公债附买回利率 区间在0.23-0.25%；公司债附买回利率成交0.23-0.30%；与银行承做的债券附买回利率主要 成交在0.28-0.30%，高位成交较少。(完) (审校 张喜良)