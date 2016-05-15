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亚洲 | 2016年 5月 15日 星期日 14:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          77.16    -2.00    -2.53   2340285
    京东                22.64    +0.53    +2.40  16484833
    新浪              45.50    -2.41    -5.03   2553934
    搜狐              39.52    -0.48    -1.20    268457
    网易             153.40    +7.60    +5.21   2329823
    百度             159.75    -1.53    -0.95   3131836
    
    台湾
    台湾积体电路       22.82    -0.17    -0.74   1322307
    联电                1.75    -0.02    -1.13    106557
    日月光              4.41    -0.12    -2.65    328372
    矽品精密           6.69    -0.09    -1.33    624314
    和信超媒体         2.57    -0.04    -1.53      2702
    友达                2.54    -0.05    -1.93    110459
    中华电信           34.46    +0.12    +0.35     48487
    台湾国际航电      40.01    -0.16    -0.40    694620
    
    香港
    中国移动           54.27    -1.34    -2.41    253454
    中国联通           10.92    -0.12    -3.36     80236
    中国电信           47.54    -0.83    -1.72      5842
    中芯国际            4.03    -0.19    -4.50     13314
    电讯盈科         6.34    -0.17    -2.61       401
    (完)

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