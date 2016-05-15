《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月13日

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 77.16 -2.00 -2.53 2340285 京东 22.64 +0.53 +2.40 16484833 新浪 45.50 -2.41 -5.03 2553934 搜狐 39.52 -0.48 -1.20 268457 网易 153.40 +7.60 +5.21 2329823 百度 159.75 -1.53 -0.95 3131836 台湾 台湾积体电路 22.82 -0.17 -0.74 1322307 联电 1.75 -0.02 -1.13 106557 日月光 4.41 -0.12 -2.65 328372 矽品精密 6.69 -0.09 -1.33 624314 和信超媒体 2.57 -0.04 -1.53 2702 友达 2.54 -0.05 -1.93 110459 中华电信 34.46 +0.12 +0.35 48487 台湾国际航电 40.01 -0.16 -0.40 694620 香港 中国移动 54.27 -1.34 -2.41 253454 中国联通 10.92 -0.12 -3.36 80236 中国电信 47.54 -0.83 -1.72 5842 中芯国际 4.03 -0.19 -4.50 13314 电讯盈科 6.34 -0.17 -2.61 401 (完)
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路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。