马来西亚期市：棕榈油期货升至近三周高位，受需求强劲及豆油推动

路透吉隆坡5月11日 - 马来西亚指标棕榈油期货周三上涨0.7%，至近三周高点，过去六个交易日棕榈油期货价格有四日上涨，因需求强劲且豆油走高。
芝加哥大豆交投于近21个月高位，此前美国农业部(USDA)预计全球供应减少，因不利的天气因素令南美单产下降，且中国需求持续上升。
7月棕榈油合约 收高0.7%，至每吨2,680马币。
稍早棕榈油触及日高2,717马币，为4月22日以来高位。成交量63,496口。
“棕榈油出口表现非常好，我们预计马来西亚库存将进一步减少。”一吉隆坡交易商说。“阿根廷遭遇天气的问题，使得大豆供应下降。”
船货验证机构Intertek Testing Services周二称，马来西亚5月1-10日棕榈油产品出口较上月同期增长21.9%至391,222吨。Societe Generale de Surveillance数据则显示同期出口增长32.3%。(完)
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(编译 张若琪 审校 蔡美珍)