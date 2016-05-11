《日本重要政经日程》--5月12日

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月11日
2350 - 4月银行放款
2350 - 一周资本流动数据
2350 - 3月未经季节调整经常账收支
5月12日
-- - 日本4月服务业景气判断指数
-- - 财务省标售三个月期贴现国库券
-- - 财务省标售30年期公债(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。