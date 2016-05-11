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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--5月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月11日

2350 - 4月银行放款

2350 - 一周资本流动数据

2350 - 3月未经季节调整经常账收支

5月12日

-- - 日本4月服务业景气判断指数

-- - 财务省标售三个月期贴现国库券

-- - 财务省标售30年期公债(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美股业绩公布日程

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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