日韩经济指标预测--5月12日-5月19日****

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日当周 5月11日(三) 2350 日本银行放款(较上年同期) 4月 -- +2.0% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超9,847 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超6,020 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 3月 盈余30,045 盈余24,349 5月12日(四) -- 日本服务业景气判断指数 4月 -- 45.4 0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 -- +8.3% 5月13日(五) -- 韩国央行利率决定 5月 1.50% 1.50% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 40.80 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 36.60 5月16日当周 5月15日(日) 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 4月 -- -0.1% (较上年同期) -- -3.8% 5月16日(一) -- 韩国贸易收支(亿美元) 4月修正值 -- 顺差88 出口(较上年同期) -- -11.2% 进口 -- -14.9% 5月17日(二) 0430 日本工业生产修正值 3月 -- +3.6% 产能利用率指数(较前月) -- -5.4% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.1% -0.3% (环比年率) +0.2% -1.1% 5月18日(三) 2100 韩国生产者物价指数(较上年同期) 4月 -- -3.3% (较前月) -- -0.1% 2350 日本机械订单(较前月) 3月 -- -9.2% (较上年同期) -- -0.7% 5月19日(四) 暂无重要经济数据公布。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
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