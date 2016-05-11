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市场报道 | 2016年 5月 12日 星期四 07:33 BJT

****欧洲经济指标预测--5月12日-5月19日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值    
    
    5月9日当周
    
    5月12日(四)
    0645 法国消费者物价调合指数(HICP)(较前月)     4月终值       +0.1%      +0.8%
                                     (较上年同期)               -0.1%      -0.1%
    0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月)             4月           --       +0.3%
                       (较上年同期)                               --       -2.6%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                     3月          持平      -0.8%
                       (较上年同期)                             +1.1%      +0.8%
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      5月           --       38.30
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数    5月           --       33.90
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      5月           --       54.40
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      5月           --       50.00
    1100 英国央行利率决定                           5月         0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果        5月         0-9-0      0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    
    5月13日(五)
    0600 德国经季节调整GDP(较前季)             第一季初值       +0.6%      +0.3%
             未经季节调整GDP(较上年同期)                        +1.5%      +2.1%
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     4月终值       -0.5%      -0.5% 
                                 (较上年同期)                   -0.3%      -0.3%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        -0.4%      -0.4%
                            (较上年同期)                        -0.1%      -0.1%
    0645 法国非农就业岗位(较前季)                  第一季         --       +0.2%
    0800 意大利GDP(较前季)                     第一季初值       +0.3%      +0.1%
                      (较上年同期)                              +0.9%      +1.0%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                     3月         -2.5%      -0.3%
                       (较上年同期)                             -2.7%      +0.3%
    0900 欧元区GDP(较前季)                      第一季初值      +0.6%      +0.3%
                  (较上年同期)                                  +1.6%      +1.6%
    0900 意大利CPI(较前月)                        4月终值         --        持平
                  (较上年同期)                                  -0.4%      -0.4%
               HICP(较前月)                                       --       +0.3%
                   (较上年同期)                                 -0.3%      -0.3%
    
    5月16日当周
    
    5月16日(一)
    暂无重要经济指标公布
    
    5月17日(二)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                4月           --        持平
                            (较上年同期)                          --       -4.7%
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)               3月           --   顺差12.49
               对全球贸易收支                                     --   顺差38.56
    0830 英国CPI(较前月)                            4月           --       +0.4%
                (较上年同期)                                      --       +0.5%
             核心CPI(较前月)                                      --       +0.6%
                    (较上年同期)                                  --       +1.5%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                            --       +0.4%
                           (较上年同期)                           --       +1.6%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --       +0.4%
                          (较上年同期)                            --       +1.6%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                    4月
                未经季节调整的投入物价(较前月)                    --       +2.0%
                                  (较上年同期)                    --       -6.5%
                未经季节调整的产出物价(较前月)                    --       +0.3%
                                  (较上年同期)                    --       -0.9%
                未经季节调整的核心产出物价(较前月)                --       +0.1%
                                      (较上年同期)                --       +0.2%    
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)         3月           --     顺差190
    
    5月18日(三)
    0830 英国请领失业金人数(千人)                    4月          --     增加6.7
             按ILO标准计算的失业率            截至3月的三个月     --        5.1%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)               --       +1.8%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)             --       +2.2%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    4月终值        --       +1.2%
                                       (较上年同期)             -0.2%      -0.2%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                         --       +1.3%
                                 (较上年同期)                     --       +1.0%
    
    5月19日
    0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率     第一季        --      10.30%
    0830 英国零售销售(较前月)                        4月          --       -1.3%
                     (较上年同期)                                 --       +2.7%
             扣除能源的零售销售(较前月)                           --       -1.6%
                               (较上年同期)                       --       +1.8%(完)
    
      
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