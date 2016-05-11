欧洲经济指标预测--5月12日-5月19日****

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨近2%，因大豆价格上升和美元下跌
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨近2%，交易商说，因美元下跌和阿根廷降雨过多令大豆价格上升，给玉米带来支持。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日当周 5月12日(四) 0645 法国消费者物价调合指数(HICP)(较前月) 4月终值 +0.1% +0.8% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 4月 -- +0.3% (较上年同期) -- -2.6% 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 持平 -0.8% (较上年同期) +1.1% +0.8% 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 38.30 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 33.90 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 54.40 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 50.00 1100 英国央行利率决定 5月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 5月13日(五) 0600 德国经季节调整GDP(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.3% 未经季节调整GDP(较上年同期) +1.5% +2.1% 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 -0.5% -0.5% (较上年同期) -0.3% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.4% -0.4% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第一季 -- +0.2% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 +0.3% +0.1% (较上年同期) +0.9% +1.0% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 -2.5% -0.3% (较上年同期) -2.7% +0.3% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 0900 意大利CPI(较前月) 4月终值 -- 持平 (较上年同期) -0.4% -0.4% HICP(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -0.3% -0.3% 5月16日当周 5月16日(一) 暂无重要经济指标公布 5月17日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- -4.7% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差12.49 对全球贸易收支 -- 顺差38.56 0830 英国CPI(较前月) 4月 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 核心CPI(较前月) -- +0.6% (较上年同期) -- +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 4月 未经季节调整的投入物价(较前月) -- +2.0% (较上年同期) -- -6.5% 未经季节调整的产出物价(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- -0.9% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.2% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差190 5月18日(三) 0830 英国请领失业金人数(千人) 4月 -- 增加6.7 按ILO标准计算的失业率 截至3月的三个月 -- 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +1.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.2% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 -- +1.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) -- +1.3% (较上年同期) -- +1.0% 5月19日 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 10.30% 0830 英国零售销售(较前月) 4月 -- -1.3% (较上年同期) -- +2.7% 扣除能源的零售销售(较前月) -- -1.6% (较上年同期) -- +1.8%(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨近2%，交易商说，因美元下跌和阿根廷降雨过多令大豆价格上升，给玉米带来支持。
路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。
* 特朗普贸易保护主义政策忧虑提振公债买盘 * 特雷莎梅发表讲话后英国脱欧忧虑犹在 * 纽约联储总裁杜德利：美联储近期不太可能采取新行动 路透纽约1月17日 - 美国公债价格周二上涨，因担忧美国候任总统特 朗普实行贸易保护主义政策，这打压美元，提振美债需求。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时称，众议院共和党提出的企业税 计划的关键部分“太复杂”，美元过强，令美国企业难以与中国竞争。 对英国计划的脱欧行动的忧虑再现，也提振了对美国公债的需求。 英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。特雷 莎梅在讲话中直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度。 “今日的走势仍是美元走软和公债收益率回落，”FTN Financial利 率策略师Jim Vogel称，“这似乎是对去年走势的逆转，是因英国脱欧和 美国财政政策的不确定性再现，需要留在美国公债市场，使投资多样化。 ” 指标10年期公债 价格上涨14/32，收益率报2.33%，低于 上周五尾盘的2.38%。稍早收益率跌至