澳新经济指标预测--5月12日-5月19日****

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日当周 5月12日(四) 2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 -- +1.2% (较上年同期) -- +5.3% 5月13日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 5月 -- 46.00 0300 新西兰公债海外持有比例 4月 -- 64.1% 5月16日当周 5月16日(一) 暂无重要经济数据公布。 5月17日(二) 0130 澳洲新车销售 4月 -- +2.2% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第一季 -- -1.2% 产出物价 -- -0.8% 5月18日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第一季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.2% 5月19日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 4月 -- 增加2.61 全职就业人数(万人) -- 减少0.88 就业参与率 -- 64.9% 失业率 -- 5.7% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。