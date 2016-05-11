《汇市简讯》澳元兑美元急跌，此前摩根大通给出偏空预测

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
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* 摩根大通预测澳洲央行将在2017年下半年前调降利率至1.0%
* 称基于通胀，澳元兑美元在2017年6月前将会触及0.6500
* 该预测似乎引来亚洲盘一波卖压，澳元跌至0.7354
* 难得出现短线走势受到长期预测的影响
* 澳元兑美元愈是走跌，澳洲央行降息的可能性也就愈低
* 预期该跌势将短暂，除非美元将全面走强
(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。