《汇市简讯》澳元兑美元急跌，此前摩根大通给出偏空预测

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响

路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。