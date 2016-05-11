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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 07:48 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元急跌，此前摩根大通给出偏空预测

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* 摩根大通预测澳洲央行将在2017年下半年前调降利率至1.0%

* 称基于通胀，澳元兑美元在2017年6月前将会触及0.6500

* 该预测似乎引来亚洲盘一波卖压，澳元跌至0.7354

* 难得出现短线走势受到长期预测的影响

* 澳元兑美元愈是走跌，澳洲央行降息的可能性也就愈低

* 预期该跌势将短暂，除非美元将全面走强

(完)

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