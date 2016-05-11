《中国报摘》--中国证券报5月12日

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署促进消费品工业增品种提品质创品牌，更好满足群众消费升级需求；决定进一步精简投资项目报建审批，以改革营造更加便利的投资环境；通过《长江三角洲城市群发展规划》，培育更高水平的经济增长极。
* 其他:
--业内人士表示，PPP有望成为提高民间投资积极性的重要抓手。目前地方政府推动PPP项目的积极性普遍较高，中央层面推进PPP项目的步伐也在加快，预计第三批PPP示范项目将于近期公布，项目总投资额有望达6,000亿元人民币。
--发改委最新数据显示，今年一季度，全国创业投资市场可投资本存量增加18.4%，总规模超过4,000亿元，继续保持上升态势。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。