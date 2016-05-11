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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 07:52 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月12日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署促进消费品工业增品种提品质创品牌，更好满足群众消费升级需求；决定进一步精简投资项目报建审批，以改革营造更加便利的投资环境；通过《长江三角洲城市群发展规划》，培育更高水平的经济增长极。

* 其他:

--业内人士表示，PPP有望成为提高民间投资积极性的重要抓手。目前地方政府推动PPP项目的积极性普遍较高，中央层面推进PPP项目的步伐也在加快，预计第三批PPP示范项目将于近期公布，项目总投资额有望达6,000亿元人民币。

--发改委最新数据显示，今年一季度，全国创业投资市场可投资本存量增加18.4%，总规模超过4,000亿元，继续保持上升态势。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

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