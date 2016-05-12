金砖国家：5月11日股汇市收盘纵览

路透5月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月11日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.07%，报807.97点。
中国股市：沪综指收盘小涨，技术性反弹力度有限市场观望气氛浓厚
中国汇市：人民币小幅收升，结汇需求升温限制汇价回落空间
香港股市：收低，受中国经济疑虑压抑
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巴西股市：盘中逼近2016年高点，因巴西参议院开会可能决议对总统罗塞夫停职达六个月。不过指标股指Bovespa指数 回吐涨幅，收盘下跌0.58%，报52,764.462点。
巴西汇市：雷亚尔盘中大涨，接近去年8月以来最高水准；央行在期货市场干预，以限制雷亚尔涨势。这是该行自5月3日以来首次干预。雷亚尔兑美元 收报3.4450/56，上日收报3.4644/66。
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南非股市：矿业股在绩优股中涨幅居前，受大宗商品价格上涨的提振，其中金价由两周低点反弹。指标Top-40指数 收盘上涨0.29%，报45,839.69点；大盘综合指数 收盘上涨0.49%，报52,130.34点。
南非汇市：兰特兑美元受美元普跌带动上涨，但仍易受国内经济成长疲弱影响
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印度股市：结束两日连涨收低，市场担忧政府可能修改与新加坡等国的税务条约。BSE指数 收盘下跌0.68%，报25,597.02点；NSE指数 收盘下跌0.49%，报7,848.85点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.5550/66.5650，上日收报66.6675/66.6775。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨3.33%，报927点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.94%，报487.4点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值2.01%，报64.978；卢布兑欧元 升值1.42%，报74.29。(完)
(整理 李春喜; 审校 龚芳)