《全球主要央行动态》--5月5日-5月12日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月28日-5月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利表示，如果其他货币崛起成为替代美元的储备货币，美国也并不一定会是输家。杜德利在一次演讲中未对利率问题置评。他说，如果其他货币有正当的理由，开始蚕食美元在外汇储备中占比60%的份额，美国人不必担忧。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美国经济基本面稳健，今年经济增速应会回升至2.5%左右，但美联储当前“等待并观望”的货币政策立场是恰当的。埃文斯还说，为了提振消费者物价上升至2%的美联储长期目标，并促使整体通胀预期从当前低位上升，他将乐见通胀率短暂超出目标一些。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)暗示，支持美联储主席叶伦提出的谨慎、耐心对待升息，称当前货币政策立场“大致正确”。虽然6月“有可能”加息，但卡什卡利表示乐见利率暂时维持在低位，以继续推动已失业数月或数年的劳工重回劳动力大军。

各国央行提振经济成长和刺激通胀的努力效果不彰，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)几位官员表示，如果按一些分析师的建议提高通胀目标，也不是解决办法。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四在胡佛研究所年度货币政策会议上表示，最好的办法是由政府推出财政等方面的政策，以鼓励经济成长。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，如果经济数据证明有必要，美联储可能在6月会议上升息，虽然交易员认为出现这种状况的可能性很低。“我们保留这个选项，”布拉德在出席会议的间隙接受采访时表示。“如果数据发生变化，我预计市场预期的机率也会改变。”

布拉德并提到，近期的几次金融市场动荡，包括去年8月全球股市暴跌，可能是和非传统货币政策无效有关。

美国达拉斯联储总裁柯普朗称，制定货币政策规则的最大障碍，是难以确定经济达到完全就业且通胀稳定时，应采取何种水平的利率。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)例行经济月报称，欧元区经济预计将持续复苏，受家庭消费和投资反弹支撑，但风险仍偏向下行。“特别是内需，继续受到欧洲央行货币政策措施的支撑，”欧洲央行月报称，月报内容与4月21日政策会议上给出的展望基本相符。“货币政策给融资环境带来有利影响，加上企业获利状况改善，都利好投资。”

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛对南德日报表示，“直升机撒钱”，即向民众提供免费现金以刺激支出和通胀，不在欧洲央行的讨论范围，而且欧元区也不需要。“不要把时间浪费在根本不在考虑范围的事情上。我们没有在欧洲央行管委会讨论过这件事，”维勒鲁瓦德加洛受访的摘要显示。

德国央行总裁暨欧洲央行(ECB)管委魏德曼称，欧洲央行必须避免超宽松货币政策实施时间过长，否则可能难以撤出政策。魏德曼再次对欧洲央行目前的立场表示支持，为央行独立性辩护。

俄罗斯央行年报称，该央行2015年买入中国人民币计价公债，截至去年底，持仓规模总计为145亿卢布(1.99亿美元)。报告称，该债券被归为“外币发行的外国可售证券”。该央行之前几年都未披露购买中国债券的情况。俄罗斯央行还表示，该范畴的其他债券主要是美国公债，以及法国、德国、英国、荷兰、奥地利和丹麦公债。

**大中华区**

中国央行与银监会联合发布加强票据业务监管的通知，要求银行强化票据业务内控，坚持贸易背景真实性要求；在票据交易方面，严禁银行与非法票据中介开展业务合作。按照通知要求，银行应于6月30日前，在全系统开展票据业务风险排查，在7月15日前将风险自查情况报送有关监管部门。

中国央行发布公告，明确境内合格机构投资者进入银行间债券市场的有关管理事项，将合格机构投资者划分为法人类和非法人类。央行强调，非法人类合格机构投资者的管理人应遵守与委托人之间的约定，不得投资于超出投资范围或委托人风险承受能力的债券产品。

中国央行发布一季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性；灵活运用各种货币政策工具，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度。央行网站刊登的报告称，要综合运用货币政策工具，优化政策组合，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定，加强和改善宏观审慎管理，组织实施好宏观审慎评估。

中国央行表示，当日与摩洛哥中央银行签署了双边本币互换协议，规模100亿元人民币/150亿摩洛哥迪拉姆，有效期三年。央行网站新闻稿并称，双边本币互换协议经双方同意可以展期；互换协议的签署有利于便利双边贸易和投资，加强两国金融合作。

**日本**

日本央行会议记录显示，央行决策官员在3月会议上赞同日本经济正在复苏；但一些委员对消费消费者信心急剧恶化以及预期中的消费通胀放缓发出警告。这种黯淡的评估凸显出，对于1月负利率决定是否能帮助迟滞的经济并加快通胀向2%目标前进，央行内部缺乏信心。

一份日本央行4月利率评估会议讨论的观点总结称，部分委员强调，为实现物价目标，央行需在必要时进一步扩大货币刺激。“下行风险仍然很大。为实现物价目标...必要时日本央行应毫不犹豫地采取额外宽松措施，”这份总结援引4月27-28日会议中一位委员的讲话称。

日本央行总裁黑田东彦在发表的采访中表示，该央行需要再等待几个月以观察刺激政策对经济的影响。他补充说，如有必要，央行可能进一步采取政策宽松。

黑田东彦并提到，媒体报导称央行将在7月参议院选举前放松政策，这是不准确的。他在参议院财政金融委员会上还称，他认为日本央行当前的货币政策立场适当，但央行政策委员会将在每次会议上讨论并决定政策。

日本央行副总裁中曾宏表示，央行负利率政策的正面效果，需要花费一些时间才能扩及经济及物价。

日本央行宣布，任命前田荣二担任央行的新国际事务主管，负责与其他央行沟通及安排金融会议。前田荣二此前是金融市场部门主管，并曾担任日本央行首席经济学家。

**澳洲、新西兰**

澳洲央行下调通胀预估，澳元应声走低，因投资人认为今年再降息25个基点的机率是100%。在这份66页的季度报告中，澳洲央行如今预计2016年基础通胀率仅为1-2%，低于之前预计的2-3%。央行还预计，直到2018年中通胀率仅会温和升至1.5-2.5%之间。

新西兰央行表示，对新西兰过热的楼市“越发感到担忧”，楼市过热构成金融稳定性风险。“我们对奥克兰的房价上涨速度感到担忧，”新西兰央行总裁惠勒在发布半年度金融稳定报告后表示。

**其他**

泰国央行维持指标利率不变，一如预期，指称当前货币政策仍有利于经济复苏。央行货币政策委员会一致投票同意维持一天期附买回利率THCBIR=ECI在1.50%不变；自2015年4月以来该利率一直处于这一水平，较全球金融危机时的纪录低位高出25个基点。

泰国央行助理总裁Jaturong Jantarangs指出，单是调降政策利率“无法帮助提振消费和投资，因为货币政策并非消费和投资的障碍。”

(完)

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