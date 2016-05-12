版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 12日 星期四 08:52 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月12日至5月19日

路透5月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为
GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：

    
 开始日期     结束日期     公布时   公司代码     业绩季度及公司名称
                           间                    
 日-月-年     日-月-年                                                                    
 12-05-2016                BMO      KSS.N        Q1 2016 Kohls Corp 
 12-05-2016                BMO      PRGO.N       Q1 2016 (Calendar) Perrigo Company PLC 
 12-05-2016                BMO      RL.N         Q4 2016 Ralph Lauren Corp 
 12-05-2016                BMO      SYMC.OQ      Q4 2016 赛门铁克(Symantec) 
 12-05-2016                AMC      JWN.N        Q1 2016 Nordstrom 
 12-05-2016                AMC      NVDA.OQ      Q1 2017 英伟达(Nvidia) 
 16-05-2016                AMC      A.N          Q2 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies) 
 17-05-2016                BMO      HD.N         Q1 2016 家得宝(Home Depot) 
 17-05-2016                BMO      TJX.N        Q1 2017 TJX Companies Inc 
 18-05-2016                BMO      TGT.N        Q1 2016 Target Corp 
 18-05-2016                BMO      HRL.N        Q2 2016 Hormel Foods Corp 
 18-05-2016                BMO      PGR.N        April 2016 Progressive Corp 
 18-05-2016                BMO      LOW.N        Q1 2016 Lowe's Companies Inc 
 18-05-2016                BMO      SPLS.OQ      Q1 2016 Staples Inc 
 18-05-2016                12:00    ADI.OQ       Q2 2016 Analog Devices Inc 
 18-05-2016                AMC      CSCO.OQ      Q3 2016 思科(Cisco System) 
 18-05-2016                AMC      LB.N         Q1 2016 L Brands Inc 
 18-05-2016                AMC      URBN.OQ      Q1 2017 Urban Outfitters Inc 
 18-05-2016                AMC      CRM.N        Q1 2017 Salesforce.com Inc 
 19-05-2016   23-05-2016   BMO      DLTR.OQ      Q1 2016 Dollar Tree Inc 
 19-05-2016   23-05-2016   BMO      PDCO.OQ      Q4 2016 Patterson Companies Inc 
 19-05-2016                BMO      WMT.N        Q1 2017 沃尔玛(Wal-Mart)
 19-05-2016                BMO      AAP.N        Q1 2016 Advance Auto Parts Inc 
 19-05-2016                20:15    GPS.N        Q1 2016 Gap Inc 
 19-05-2016                AMC      ROST.OQ      Q1 2016 Ross Stores Inc 
 19-05-2016                AMC      AMAT.OQ      Q2 2016 应用材料(Applied Materials)
 19-05-2016                AMC      ADSK.OQ      Q1 2017 Autodesk Inc 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐