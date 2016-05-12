《美国上市公司业绩公布日程表》--5月12日至5月19日

美国政经：商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。
路透5月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为 GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 日-月-年 日-月-年 12-05-2016 BMO KSS.N Q1 2016 Kohls Corp 12-05-2016 BMO PRGO.N Q1 2016 (Calendar) Perrigo Company PLC 12-05-2016 BMO RL.N Q4 2016 Ralph Lauren Corp 12-05-2016 BMO SYMC.OQ Q4 2016 赛门铁克(Symantec) 12-05-2016 AMC JWN.N Q1 2016 Nordstrom 12-05-2016 AMC NVDA.OQ Q1 2017 英伟达(Nvidia) 16-05-2016 AMC A.N Q2 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies) 17-05-2016 BMO HD.N Q1 2016 家得宝(Home Depot) 17-05-2016 BMO TJX.N Q1 2017 TJX Companies Inc 18-05-2016 BMO TGT.N Q1 2016 Target Corp 18-05-2016 BMO HRL.N Q2 2016 Hormel Foods Corp 18-05-2016 BMO PGR.N April 2016 Progressive Corp 18-05-2016 BMO LOW.N Q1 2016 Lowe's Companies Inc 18-05-2016 BMO SPLS.OQ Q1 2016 Staples Inc 18-05-2016 12:00 ADI.OQ Q2 2016 Analog Devices Inc 18-05-2016 AMC CSCO.OQ Q3 2016 思科(Cisco System) 18-05-2016 AMC LB.N Q1 2016 L Brands Inc 18-05-2016 AMC URBN.OQ Q1 2017 Urban Outfitters Inc 18-05-2016 AMC CRM.N Q1 2017 Salesforce.com Inc 19-05-2016 23-05-2016 BMO DLTR.OQ Q1 2016 Dollar Tree Inc 19-05-2016 23-05-2016 BMO PDCO.OQ Q4 2016 Patterson Companies Inc 19-05-2016 BMO WMT.N Q1 2017 沃尔玛(Wal-Mart) 19-05-2016 BMO AAP.N Q1 2016 Advance Auto Parts Inc 19-05-2016 20:15 GPS.N Q1 2016 Gap Inc 19-05-2016 AMC ROST.OQ Q1 2016 Ross Stores Inc 19-05-2016 AMC AMAT.OQ Q2 2016 应用材料(Applied Materials) 19-05-2016 AMC ADSK.OQ Q1 2017 Autodesk Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 白云)
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。
路透奥斯陆1月17日 - 挪威财长Siv Jensen周二在企业界会议上表示，挪威经济显示复苏迹象，但容易受到国际局势发展的冲击。
路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:16时，1港元=0.88599人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为23.61%，低于上交易日收盘的23.90%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.53 4.74 1.08 建设银行 5.62 5.79 1.10 中国银行 3.50 3.51 1.13 农业银行 3.15 3.26