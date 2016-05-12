《全球重要经济事件一览表》--5月12日-5月19日

《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
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5月12日(四)
北京--中国国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责人出席发布会，并回答记者提问(0130)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)召开会议(至5月13日)，副秘书长玉木林太郎将发表讲话。
多哈--中国-阿拉伯国家合作论坛第七届部长级会议。中国外交部长王毅将率团出席。
美国阿尔伯克基--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济形势发表讲话(1815)。
克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行发布总裁梅斯特将在货币理论和货币政策研讨会发表的演讲稿(1500)。
美国康科德--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在一次午餐会上发言(1545)。
爱丁堡--英国央行首席经济学家霍尔丹在一个餐会上讲话(1845)。
东京--日本央行副总裁中曾宏在该行举办的日本零售结算系统研讨会上致开幕词(0500)。
法兰克福--德国财长朔伊布勒发表讲话(1330)。
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表主题为“欧洲银行业面临的挑战”的演说(1640)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯出席该国议会举行的一次听证会(0700)。
伦敦--英国央行公布利率决定和通胀报告(1100)。
奥斯陆--挪威央行宣布利率决定(0800)。
惠灵顿--新西兰财长英格利希发表讲话(0040)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
5月13日(五)
美国萨克拉门托--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在萨克拉门托经济论坛上讲话(2225)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本时事通讯社举办的活动中发表演说(0330)。
马德里--西班牙央行总裁林德出席German Bernacer Award颁奖 典礼(1100)。
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在German Bernacer Award颁奖 典礼上发表讲话(1200)。
利物浦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔发表演说(1230)。
伦敦--国际货币基金组织(IMF)在英国财政部召开新闻发布会，发表对英国的年度经济评估(0900)。
首尔--韩国央行召开货币政策会议，将宣布利率决议(0100)。
5月15日(日)
北京--第九届中国国际钢铁大会(至18日)。由中国钢铁工业协会主办、中国贸促会冶金行业分会和冶金工业国际交流合作中心承办。
5月16日(一)
明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)主持会议，主题为“结束太大而不能倒问题”(2300)，美联储前主席贝南克将参加会议。
渥太华--加拿大央行发表有关经济与央行的半年度专题文章(1430)。
5月17日(二)
华盛顿--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席一场讨论会(1625)。
美国米德兰--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席该行主办的社区论坛(1715)。
悉尼--澳洲央行公布5月政策会议记录(0130)。
布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特发表演说(0745)。
里斯本--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席名为“银行业的现在与未来”会议(1545)。
比勒陀利亚--南非央行开始召开为期三日的货币政策委员会会议(至5月19日)。
5月18日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月政策会议记录(1800)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定预定公布。
雅加达--印尼央行举行管理委员会会议(至5月19日)。
5月19日(四)
波多若斯--斯洛文尼亚央行-IMF高级别研讨会(至5月20日)。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)在资本市场大会上发表讲话(1200)。
雅加达--印尼央行利率决定(0800)。
吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决定(1000)。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
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