港报社评：港川再谱互惠篇章，同胞亲情世代传承--文汇报5月12日

政务司司长林郑月娥昨日出席四川卧龙「中华大熊猫苑」开园仪式，以及主持出席香港援建的四川省道303线映秀至卧龙公路贯通仪式，意义重大，彰显香港与四川、与内地割不断的血脉亲情。熊猫是中国「国宝」，亦受到世界人民的锺爱，四川省政府表示为了感谢特区政府援建卧龙生态保护区，决定给予香港市民免费参观卧龙两个熊猫基地的礼遇，谱写出两地友爱互惠的新篇章。这其中体现的，正是香港与祖国是命运共同体，港人与内地同胞是骨肉兄弟的天然认知和世代传承。相形之下，香港极少数人以「蝗虫」丑化内地同胞、鼓吹「自决」和「港独」，企图阻隔、割断两地血脉亲情，是多么狭隘、无知、无良，这些违背两地人民感情的言行，注定得不到大多数港人的认同和支持。

8年前的四川汶川大地震，山崩地裂，同胞罹难， 700万港人在震惊和悲痛之余，迅速展开了香港有史以来最大规模的赈灾行动。地震发生后短短一天，特区政府就宣布拨款3亿元救灾，香港各界向灾区捐出的款项就已超过5000万元。在港岛，在九龙，在新界，随处可见为灾区募款的捐款箱，港人不论贫富，纷纷向受灾受难同胞伸出援手。

回想当年地震发生后，血浓于水的同胞亲情在香港喷涌。来自内地和港澳台的艺人在香港举行持续7个半小时的马拉松式义演，为汶川大地震受灾同胞募捐3000多万元。截至2008年6月16日，香港特区政府及社会各界已累计向地震灾区捐款超过22亿元。至地震发生一年后，香港特区政府共拨款捐达90亿元，香港民间捐款达130亿元。

大地震后，灾区满目疮痍，百废待兴，在灾后重建工作中香港的参与程度亦是前所未有。在川港双方的共同努力下，历时8年的香港特区援建项目已接近完成。香港共投入约100亿元支援四川灾区重建，援建项目190个，包括151个特区政府牵头的项目、32个非政府机构的项目以及7个香港赛马会援建项目。这些项目基本上已投入服务，惠及超过30万四川当地同胞。

「纵然山摇地破也要安然渡过，有你有我，我要你重获原来的生活，认定了这一辈子的承诺。」这首香港对汶川地震赈灾的主题曲《承诺》，在香港已经成为爱的呼唤。实际上，每当内地同胞遭灾遇难，骨肉情深的港人都会积极伸出援手。而香港回归以来，风雨兼程，种种挑战和考验不断。在香港遇到困难之际，中央和内地同胞都全力支持香港克服困难，发展经济，改善民生。中央大力度、高密度、全方位地出台支持香港发展的举措，充分体现了中央对香港的重视和对香港同胞的关怀。国家「十三五」规划和「一带一路」战略，为香港提供了更多「近水楼台」的大好机遇。

鉴史知今，命运共同体的历史昭示，打断骨头连着筋的同胞情感，是港人核心价值观的重要组成部分，是渗透在港人血液里的基因，不是极少数打着「本土」旗号的激进分子、口吐「自决」和「港独」梦呓的政治骗徒，可以轻易否定抹杀的。香港与四川的互助互惠故事证明了这一点，无数历史事实证明了这一点，未来的无数故事还将证明这一点！

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