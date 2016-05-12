港报社评：牢记珍惜两地感情连系--星岛日报5月12日

八年前的今天，四川一带发生死伤超过四十万人的八级大地震，掀动了包括香港在内全国亿万人的同情心，展开历来耗资和规模最庞大的救灾和支援重建行动。今天灾区已不再是一片颓垣败瓦，获港人出钱出力协助重建的卧龙熊猫保育基地，昨日举行「中华大熊猫苑」开幕仪式，日后港人参观可免入场费，象征两地心意的互通和回报。

这场震央在汶川县的特大天灾，连香港都感受到震动，而且发生在人口密集地区，有八万多人死亡和失踪，丧失家园者数以千万计，破坏面积广达十三万平方公里，连附近甘肃和陕西都受影响，直接经济损失估计超过八千亿元人民币。

面对这场破坏力比一九七六年唐山大地震还要厉害的灾祸，中央除了倾全国之力救灾，还发动内地二十一个比较富裕的省市，以「一省帮一重灾县」的形式，协助灾区重建，当中最富裕的广东省就「承包」了震央汶川，上海「承包」了位于成都市郊人口和建筑物最密集的都江堰。

香港并不包括在这「一省帮一县」的名单中，但也投入了一百亿港元，掮起了卧龙自然保育区等一百九十个援建项目。当中省道三○三映秀至卧龙段昨日举行贯通仪式，预计工程会于十月完成，另一条援建的绵茂公路亦预计在年底竣工，香港的援建工作将大致完成。

香港协助重建卧龙保育区，并非单是出钱，还出动义务专家团队，与内地的建筑师合作，生态保育与民生基建并重，目标是把这个国家级自然保护区和世界自然遗产，建设成世界一流的生态保育和科研基地，而用剩的援建资金，会用来协助卧龙的持续发展。

香港协助四川地震灾区纾困，并不限于政府层面，当年从民间收集到的赈灾捐款，超过一百亿元，港人除捐款之外，还有义工亲赴现场一带提供物质和专业技术支援。

众多升斗市民的自发支援举动，并非基于甚么政治和商业利益考虑，也不预期日后去卧龙看大熊猫可免入场费，而是出自基本的人道同情心，以及对内地人民抱有的同胞感情，故此投入的人力物力比南亚海啸赈灾为多。

这种自然流露的感情连系，自从一九九一年华东水灾，在几次大型天灾尤其显着，但是这种帮助并非三分钟热度，不断有港人和组织到内地落后地区做义工，或者出钱出力出技术捐建学校，还亲自监督确保不至成为豆腐渣工程，大家不辞劳苦，大部分人都不求甚么特别回报。

不过，内地官方和民间都作出善意回报，沙士过后香港主要是靠内地开放自由行「咸鱼翻生」，免陷类似今天希腊的困局。内地人亦普遍对香港观感良好。

这种源远流长的感情，虽然不及一些突出港人与内地人矛盾的言论和报道抢眼，却是坚实地存在，并且需要牢记珍惜。

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