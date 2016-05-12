港报社评：铅水报告应全面公开，隐蔽内容将被指包庇--明报5月12日

由陈庆伟法官主持的食水含铅超标调查委员会已经完成工作，向特首梁振英提交了报告。不过，特首暂时未打算全面公开报告，只说「政府会仔细研究报告内容，并会就报告公布方式及其他相关事宜，包括是否需要作任何遮盖，向律政司寻求法律意见」云云。食水含铅超标涉及重大公衆利益，市民有权知道原因和什么人须承担责任；监于政府就南丫海难调查报告的操作，有「保护」犯错海事官员之嫌，若政府最终决定不全面公布铅水报告，除非有足够必需理由，否则会再一次引起隐瞒事实和包庇失职官员的质疑。

去年6、7月间，铅水事件由政党介入揭发，其后政府跟进处理，受影响公屋居民衆多。不过，根据已知资料，情况并不复杂，主要是承建商和水喉匠用了含铅焊料焊接水管，导致食水含铅超过世界卫生组织的标准。政府的处理，除了检验水质，为受影响居民提供临时食水、安排居民到医院验血并跟进理疗之外，迄今就追究责任方面，未见有大动作。已知「问责」举措，是3名涉事水喉匠被除牌，水务署把他们的名字剔除出「持牌水喉匠名册」。另外，涉事承建商一度被禁止参加房委会的投标，多已「停赛」完毕，可重新参加投标作业，还有是4家承建商在政府串连下，同意共出资2000万元，补偿受影响居民的水费开支。除此之外，政府就追究铅水责任，于法人层面并无作为。

事件揭发约10个月，当局并未开展任何刑事调查。当然，不排除调查委员会达至有人须承担刑事责任的结论，届时将促使当局要调查和检控。因此，特首对公布调查报告的考虑，不能说没有理据，只是按已经披露的资料（包括证人在调查委员会的供辞），已知导致铅水损害屋邨居民健康，主要由于《水务设施条例》并未与时俱进，未能达至更有效监管；另外是涉事官员行政失当，都与官员怠惰敷衍塞责有关。

《水务设施条例》于1975年实施，历经41年从未修订过，其间物料和含铅标准几经改变；例如关于供水链含铅，有水务官员表示并非秘密，并表示水务署沿用英国的配件要求标准，若配件符合标准，食水就不会含铅超标，云云。然则，若烧焊物料含铅在标准之内，是否也可以用？举出此事例，旨在指出英国标准未能适用于物料和工艺的改变，说明水务官员死抱「老皇历」，不思修订条例以符合新标准。至于水务官员行政失当，例如历来持牌水喉匠毋须向水务署申报含铅焊料，揭发了铅水之后，水务署才「补镬」，规定须一并申报；二是水务工程须经水务署检测包括水质合格，这是楼宇获发入伙纸的必要程序，据知在铅水事件揭发前，水务署对水质的检测并不包括是否含铅。

上述情况显示，水务署就食水是否含铅、含铅量是否超过世卫标准，长期以来少有作为，盘根究柢就是水务官员长期官僚怠惰、不思进取的结果。在公务运作体系，官员只要按程序办理，即使出事，也是程序有问题，个别涉事官员或公务员很容易「甩身」。我们指出这一点，主要说明政府就铅水事件，既然对水喉匠、承建商都无法追究刑事责任，对水务官员更加不可能法办。职是之故，除非调查报告就刑事责任有重大发现，否则律政司不应建议隐蔽或遮盖部分内容，应让公衆与社会知道铅水为祸的前世今生。

近年，专业职系部门捅出大纰漏，以海事处瞩目，南丫岛海难暴露海事处人员长期疏忽职守、马虎塞责，这在独立委员会的聆讯和结论已经充分说明，反映海事处长期管理不善而流弊丛生。民航处则是另一个「独立王国」，主事官员竟然可以凌驾制度，在兴建新总部和内部装修设施等自把自为，个中存在大量虚耗浪费。铅水事件揭示水务官员的角色和作为，相信调查报告有较全面触及，让公衆知悉，可以起到警惕官员、促使部门提升的作用。政府部门与部门中人的异化都有一个共通点，就是上梁不正下梁歪，部门中人结成命运共同体，官官相护；政府要打破官场陈规陋习，公开让市民知道真相从而监督，是有效做法之一。政府应该全面公开铅水调查报告，切勿出现部分留中不发的操作。

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