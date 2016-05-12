港报社评：脱欧公投还是楼市公投--信报5月12日

自美国上周五公布较预期差的四月份就业数据以来，市场非但认定联储局六月不会加息，相信利率全年不变者亦愈来愈多。美国就业报告初值误差率向来甚高，这从劳工部对数字作出修订后，职位增长往往跟首次公布大有出入可见一斑。既然初值与终值可以「两个样」，市场如此认真看待这项统计，唯一理由是就业报告被视为联储局利率决策最重要的指标，纵使明知修订后可能面目全非，股债滙金对数据的反应仍然立竿见影。

美国上月新增非农业职位十六万个，不仅远逊市场预期的二十万三千个，且为七个月来最低的数量。市场第一个反应是联储局短期内加息机率更低，这点完全合乎常理。然而，值得注意的是，近期强势毕露的日圆、欧罗以至加元，并未因市场预期美国加息步伐较先前估计更慢而进一步走俏，反而在高位遇阻回顺。

美元滙价何以「应跌不跌」？我们认为，上月就业报告有关工资的环节虽显示薪酬增长有加快迹象，但美滙于较低水平所以能找到支持，非因市场突然担心通胀重临，有必要重新估计联储局的加息部署；刚好相反，新增职位的疲弱表现，确认了市场对联储局延缓加息的预期，美元某程度上受到金融市场常见的「sell the rumor, buy the fact」效应影响，这也许才是美滙「撑得住」的主因。从另一角度看，鸽派若如许多人所说般，主导着联储局内部对息率的意向，那么远逊预期的职位增长，不正是依数据办事（data-dependent）、按兵不动的最佳口实吗？

除了经济上的考量，美国息口去向还受眼前两大不明朗因素牵引，一为六月二十三日举行的英国脱欧（Brexit）公投，一为十一月美国总统大选。

联储局虽标榜政治中立，惟央行决策者被指藉调节利率左右选情的历史事例不胜枚举。按照目前形势，今年美国大选极可能出现希拉莉恶斗特朗普的世纪对决，「火药味」较过去任何一届都要浓。除非联储局有不得不加快收紧银根的理由，否则为免瓜田李下，以不变应万变乃最「政治正确」的选择。

英国脱欧公投虽非美国「家里事」，但从联储局过去一年的取态可见，环球政经局势稳定与否，对美国货币政策的影响往往甚于本土因素。上周，亚特兰大联储银行总裁洛克哈特公开表示，英国脱欧投票结果难料，全球不稳定性将因此而增加。联储局将于六月十四至十五日议息，较英国公投早一周，洛克哈特之言，无异于间接提醒投资者，围绕英国脱欧的任何风吹草动，对美国议息结果的影响皆不容忽视。

有关脱欧对英国经济、贸易、就业以至镑滙的影响，近月分析多如牛毛。问题是，不管去或留，意向坚定者不会轻易被负面看法动摇；未作决定的游离选民，非但不会因「人多口杂」而立定主意，反会给这些专为两阵营攻防战发表的分析弄得更糊涂，益发无所适从。

不知是否眼见「时日无多」，英国财相欧思邦上周末扬言，英国一旦脱离欧盟，楼价势必大跌，而英国按揭利率则会显着上升。我们认为，欧思邦这番话存在一个重大破绽：脱欧或许会引发投资者抛售英国债券，导致孳息抽升，按揭利率受影响不足为奇。可是，脱欧对英国经济的冲击若一如「留欧派」宣示那么大，英伦银行焉有不第一时间减息救市之理？

姑勿论英伦「财爷」发话前有否想清想楚，英国业主（选民）视楼价为头等大事，可谓彰彰明甚；与其长篇大论阐述脱欧利弊，索性以楼价大泻「威胁」选民归边，岂非更直接有效？

目前离公投只有个多月，欧思邦试图以国民最关心的楼价问题左右投票结果，如果那是囿于形势下的权宜之策，对「留欧」阵营绝非佳兆。旁观者不禁要问：六月二十三日，英国选民到底就Brexit进行公投，抑或针对去与留两个情境下的楼价表现投下神圣一票？

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