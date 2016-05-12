港报社评：港人撑四川重建，中港互动启示--经济日报5月12日

政务司司长林郑月娥访四川，参观援助汶川地震重建项目。其实港人一直对此出钱出力，四川亦以港人免费参观熊猫基地，答谢港人。这种互释善意态度，正是化解当前中港矛盾之道。
今天是四川汶川大地震八周年，这次大灾难造成大量人命伤亡与广泛破坏，港府为此拨出100亿元，协助四川重修公路、学校，以至熊猫保育设施等。林郑月娥昨到访的卧龙中华大熊猫苑，正是港府援建项目之一。四川重建项目相继竣工，相信港人对此亦感欣慰。
其实除港府提供的重建援助外，港人多年来对此亦有钱出钱、有力出力。除本港民间捐款多达130亿元，是捐款金额最高的地区，且不少港人八年来一直关心当地重建进度，如有本港工程师、医护人员等多次赴川，义务协助当地，反映港人对内地一直抱血浓于水之情，只要内地需要帮助，港人亦义无反顾，尽力协助。
随着本港援建四川的各项工程相继建成，四川当局亦宣布，港人可免费参观卧龙与都江堰两处熊猫保育基地，以答谢港人。虽然减免的门票仅数十元人民币，谈不上大礼，惟背后所传递的善意，正正是中港良性互动中，不可或缺的正向能量。
事实上，近年中港关系难言顺遂，关键正是缺乏善意互动，令矛盾日积月累，化解之道在于港人与内地，皆应不断彼此释出善意，互相帮忙、互相尊重，以逐步融冰。
港人对内地人应尽量包容体谅，如内地旅客大量涌港，无可否认有个别内地客在港的行为，与港人理解的文明守规存在落差，内地客「迫爆」亦令本港生活空间日益迫狭。惟港人亦应记取，本港经历2003年沙士疫潮后，内地客大量访港，确为本港经济民生打下强心针。
内地亦应多释善意，全国人大委员长张德江下周访港，是一大契机。普遍港人期望的，未必是中央对港再送金融经贸大礼，而是盼张德江能明白本港是自由开放社会，部分人士的言行虽未必符中央意愿，亦毋须视之为有你无我的对立。若张德江等中央官员多在港亲自聆听本港社会不同声音，理解港人所思所虑，将有助为中港关系带来暖风。
港人大力援助四川重建，凸显对内地一方有难、八方支援的手足之情，四川回礼的善意，港人亦铭感于心。只要中港能继续良性互动、互释善意，彼此将没解决不了的矛盾。
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