《国际主要央行公开市场操作一览》--5月12日

路透上海5月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED4月会议继续维持利率不变，尽管6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。

欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行4月28日维持货币政策不变，为实现物价目标，必要时将从量化、质化及利率三个角度进一步采取宽松举措。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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5/11 隔夜逆回购 -315.33 0.25%

5/10 隔夜逆回购 -310.35 0.25%

5/9 隔夜逆回购 -232.38 0.25%

5/6 三天逆回购 -282.94 0.25%

5/5 隔夜逆回购 -302.22 0.25%

《本周主要新闻》

--美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利表示，如果其他货币崛起成为替代美元的储备货币，美国也并不一定会是输家。杜德利在一次演讲中未对利率问题置评。他说，如果其他货币有正当的理由，开始蚕食美元在外汇储备中占比60%的份额，美国人不必担忧。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/11 七天期反向交易 10.05亿美元 0.87%(固定利率)

5/10 七天期反向交易 514.396 0(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)例行经济月报称，欧元区经济预计将持续复苏，受家庭消费和投资反弹支撑，但风险仍偏向下行。“特别是内需，继续受到欧洲央行货币政策措施的支撑，”欧洲央行月报称，月报内容与4月21日政策会议上给出的展望基本相符。“货币政策给融资环境带来有利影响，加上企业获利状况改善，都利好投资。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 283,250

上周一(5月2日) 281,100

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当期变化 +2,150

注： 5月3-4日为日本公共假期。

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行会议记录显示，央行决策官员在3月会议上赞同日本经济正在复苏；但一些委员对消费消费者信心急剧恶化以及预期中的消费通胀放缓发出警告。这种黯淡的评估凸显出，对于1月负利率决定是否能帮助迟滞的经济并加快通胀向2%目标前进，央行内部缺乏信心。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.72%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三共发行4,640.5亿台币定存单，与当日存单到期金额4 ,840.5亿相较，定存单发行余额减200亿台币。

--台湾央行周二共发行1,955亿台币定存单，与当日存单到期金额1,904亿相较，定存单 发行余额增51亿台币。

--台湾央行周一共发行5,199.3亿台币定存单，与当日存单到期金额5,202.3亿相较，定 存单发行余额减3亿台币。 (完)