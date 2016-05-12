《路透晚报》--5月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：促进消费品工业升级，进一步精简投资项目报建审批--国务院

中国国务院召开常务会议表示，将部署促进消费品工业增品种提品质创品牌，更好满足群众消费升级需求。同时决定进一步精简投资项目报建审批，以改革营造更加便利的投资环境。常务会议并通过《长江三角洲城市群发展规划》。

--中国经济：4月核准固定资产投资项目13个，总投资1,388亿元--发改委

中国国家发改委称，4月核准固定资产投资项目13个，总投资1,388亿元人民币。

--中国经济：交通基础设施建设三年计划公布，项目总投资约4.7万亿--报载

中国国家发改委、交通运输部日前联合印发“交通基础设施重大工程建设三年行动计划”，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，设计项目总投资约4.7万亿元人民币。

--《焦点》中国油气行业改革正悄然进行

中国可能不会对能源国企巨头采取爆炸式改革，但中国正在悄然采取的一系列试验性、渐进式的措施，仍可能使这一对经济至关重要的领域发生深远变化。

--中国经济：政府放弃挽救僵尸企业，加大对基建和房地产投资

中国各地方政府再次借助大量举债刺激低迷的经济。但这一次，他们没有把钱浪费在维持僵尸企业或亏损的钢铁厂上。

--投行观点：中国十三五年均铁路投资预计约8,100亿元，城轨投资大增--瑞银

瑞银证券表示，预计十三五（2016-2020年）年均铁路固定资产投资达8,100亿元人民币，较十二五（2011-2015年）均值高15%；而城市轨道交通投资将有较大上行潜力，年均或较去年大增76%。

--《焦点》台湾首位女总统就职在即，“蜜月期”后仍需直面经济惨淡愁云

台湾史上首位女总统蔡英文，即将于5月20日走马上任。尽管挟着高民意，且行政与立法“完全执政”，但摆在她眼前的并非康庄坦途，反而是荆棘满布。如何带领台湾走出经济衰退的冰雪寒风，并在两岸关系上有所作为，将是其“蜜月期”过后的两大考验。

--突发新闻：台湾宜兰发生芮氏规模5.8地震，台北及新竹市三级

台湾本地时间上午11:17在东北方宜兰东部外海发生有感地震，据中央气象局稍早宜兰发生芮氏规模5.8地震，台北市及新竹市最大震度皆三级。

【金融】

--中国金融：一季末商业银行不良率续升至1.75%，拨备覆盖率175.03%--银监会

中国银监会公布监管统计数据显示，今年一季度末，商业银行不良贷款率继续上升至1.75%，而风险抵补指标的拨备覆盖率继续下降至175.03%。

--中国基金：保本基金审核料趋严，反担保盛行加剧基金业风险--报载

中国证券报报导，自去年下半年以来，国内保本基金发行规模大增，这也导致了为保本基金担保的担保机构担保额度大幅提升，而反担保盛行亦加剧了基金业潜存风险，业内估计监管层对保本基金的审核将趋严。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行500亿元七天逆回购，单日净回笼800亿

中国央行公开市场今日进行500亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日将净回笼800亿元。

--中国货币市场：资金续宽回购利率小幅波动，缴税因素可关注但暂无近忧

中国银行间市场短期资金供给较为充裕，隔夜等主要回购利率仅小幅波动。稳中向宽市况下，有机构趁机开始筹划一个月左右等更长时间流动性储备，惟目前成交不多。

--中国债市动态：期现货强势再起，金融数据预期偏弱提振市场情绪

中国银行间债市早盘现券收益率跌势再起，国债期货亦同步走强；昨日副总理张高丽关于M2增速回落的讲话，令市场对4月金融数据预期出现变化，普遍认为当月新增信贷可能偏低，市场情绪因此受明显提振。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.2414%，20年3.9157%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的10年和20年期增发债，中标收益率分别为3.2414%和3.9157%，均低于此前3.29%和3.95%的预测均值，投标倍数分别为3.47倍和4.84倍。

--新债招标：进出口行三年浮息债中标利差13bp，五年收益率3.1677%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三年浮息债中标利差13bp(基点)，同时招标增发的五年和10年固息债，中标收益率分别为3.1677%和3.4528%，三期债对应投标倍数3.01倍、3.48倍和5.04倍。

--香港个股：山水水泥称已备好14山水MTN002利息资金，但公章有碍无法拨付

陷入财困及“内斗”的中国山水水泥集团发布公告，已备好山东山水所发行的14山水MTN002应付利息款项，但因主承销商提出的公章原因，无法将资金拨付给中票持有人。

【外汇】

--中国央行：与摩洛哥央行签署双边本币互换协议，有效期三年

中国央行表示，当日与摩洛哥中央银行签署了双边本币互换协议，规模100亿元人民币/150亿摩洛哥迪拉姆，有效期三年。

--路透调查：多数新兴亚币人气转空，受累于全球经济增长疑虑

路透调查显示，过去两周多数新兴亚币人气转空，主要归因于全球经济增长减慢令人担忧。人民币空仓押注升至2月中以来最大，因担忧3月经济活动强劲回升的状况可能无法持续。4月迄今出炉的数据，以及工厂活动调查结果疲弱，显示经济前景更加低迷。

--中国汇市：购汇偏多致人民币微收贬，区间波动思维仍占上风

中国人民币兑美元即期微收贬，中间价则随美指回落反弹250点至逾一周高点。交易员称，虽中间价高开，但不少资金却在6.50元附近入场购汇。午后美指走升，人民币继续回调。不过区间波动思维仍占上风，但波动区间可能移至6.5-6.55元区间。

--人民币衍生品：美元掉期曲线长端本周波动上行，期权波动率略降

中国境内美元/人民币掉期曲线长端本周波动上行。交易员称，掉期市场基本均衡，在利率平价附近波动，波幅亦在正常范围内；周初因即期人民币走贬，一年期掉期买盘增加曲线上行，周四略回调。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡近收平，权重股获护盘市场观望氛围仍浓厚

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，今日大盘低开后逐级走高，保险、电力等权重股整体获护盘缩减大盘跌幅，但短期市场仍处于空头趋势中，此前经济预期调整加之本周公布的部分经济数据不佳，令市场处于较浓厚的观望氛围中。

--《焦点》台湾新总统上任在即，海峡两岸对旅游业打口水战

自从台湾民进党在今年1月总统大选中胜出以来，中国大陆和台湾争吵的话题又多了一个旅游业，争论哪一方应对大陆赴台游客数量下降负责。

--香港个股：大连万达集团重新考虑万达商业私有化计划--消息

两名熟知内情的消息人士称，大连万达集团正重新考虑万达商业的私有化计划，因对中国对股票上市的审批趋严感到不安，且对于股东是否批准私有化的价格也不确定。

--香港新股：中国银行称中银航空租赁招股价将为每股42港元，筹逾87亿港元

中国银行称，拟将中银航空租赁在香港分拆上市，预期招股价将为每股42港元，集资87.4亿港元。

--香港个股：徽商银行称公众持股量已低于25%红线，因宋庆龄基金会间接持有逾10%

中国中部地区最大的城市商业银行--徽商银行公告称，截至周三该行的公众持股量约为24.12%，这已低于香港联交所上市规则最低25%的水平。主因上海宋庆龄基金会已间接持有该行已发行总股本逾10%。

--香港个股：长和收购O2英国交易因未获欧盟委员会批准将终止，或提上诉

由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--长江和记实业集团0001.HK周三公布，集团建议收购英国电讯商O2英国的交易，因未获欧盟委员会批准，因此交易将不会进行。

--香港证券：南方东英本地首支年度滚动WTI原油期货ETF，今天挂牌上市

南方东英资产管理周四推出本地首支年度滚动WTI原油期货ETF--F南方东英原油，今天在联交所挂牌上市，已获得4,000万美元初始投资。

--《独家新闻》现代汽车将在中国生产低价SUV，与本土对手竞争--消息

了解公司计划的消息人士对路透表示，韩国现代汽车和关联企业起亚汽车计划从明年起在其最大市场--中国推出三款低价运动型车(运动休旅车，SUV)。

--香港个股：电能实业决定不派发特别股息再令市场失望，午盘由升转跌

香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业称，董事局决定不派发特别中期股息，以保留财务能力应付收购；消息再度令市场失望，午盘股价随即由升转跌。

--香港个股：数字王国称与优酷商讨业务合作，可能涉及组合营及股本投资

从事媒体娱乐、视觉特效业务的数字王国周四称，公司正与合一集团（前称＂优酷土豆＂）旗下优酷(youku.com)进行业务合作商讨，以及可能与对方组建合营公司，以及优酷可能在公司作出股本投资之商讨。 (完) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)