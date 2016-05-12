欧洲经济指标预测--5月13日-5月20日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日当周 5月13日(五) 0600 德国经季调国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.3% 未经季节调整GDP(较上年同期) +1.5% +2.1% 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 -0.5% -0.5% (较上年同期) -0.3% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.4% -0.4% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第一季 -- +0.2% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 +0.3% +0.1% (较上年同期) +0.9% +1.0% 0830 英国建筑业产出(较前月) 3月 -2.5% -0.3% (较上年同期) -2.7% +0.3% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 0900 意大利CPI(较前月) 4月终值 -- 持平 (较上年同期) -0.4% -0.4% HICP(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -0.3% -0.3% 5月16日当周 5月16日(一) 暂无重要经济指标公布 5月17日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- -4.7% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差12.49 对全球贸易收支 -- 顺差38.56 0830 英国CPI(较前月) 4月 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 核心CPI(较前月) -- +0.6% (较上年同期) -- +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.6% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 4月 未经季节调整的投入物价(较前月) -- +2.0% (较上年同期) -- -6.5% 未经季节调整的产出物价(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- -0.9% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.2% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差190 5月18日(三) 0830 英国请领失业金人数(千人) 4月 -- 增加6.7 按ILO标准计算的失业率 截至3月的三个月 -- 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +1.8% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.2% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 持平 +1.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) -- +1.3% (较上年同期) +0.7% +1.0% 5月19日 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 10.30% 0830 英国零售销售(较前月) 4月 -- -1.3% (较上年同期) -- +2.7% 扣除能源的零售销售(较前月) -- -1.6% (较上年同期) -- +1.8% 5月20日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% 持平 (较上年同期) -3.0% -3.1% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 3月 -- 盈余111 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余190 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 1,216 1000 英国CBI总工业订单差值 5月 -- 负11 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结