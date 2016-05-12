版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 10:39 BJT

韩国金融市场：韩元微升而韩股微跌，等待韩国央行政策会议

韩国央行在周五会议时料将维持利率不变，但可能在6月或7月降息，以改善经济环境，为正在进行企业重组的船运和造船业提供帮助。

韩国企划财政部本月稍早表示，其目标是在6月底前为韩国船运与造船业的企业重整拟订详细的计划。

韩股小跌，尾随美股隔夜颓势。

韩股综合股价指数 小跌0.2%至1,977.10点。

外资料卖超韩股，接近午盘时已卖超197亿韩元(1,691万美元)的韩股。

下跌和上涨家数分别为451和331家。

LG显示器 股价大涨2.5%；三星电子 跌0.7%，料将是连续第三天下跌。

三年期公债6月期约 跌0.03点，至110.42。

0207GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,165.7 1,167.6

日圆/韩元 10.7394/72 10.7378

韩国公债期货 * 110.42 110.45

韩国综合股价指数 1,977.10 1,980.10

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 加拿大股市报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

东南亚股市报导 英股富时指数

德股DAX指数 法股CAC-40指数

韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/戴素萍 审校 张涛/刘秀红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐