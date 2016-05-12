台湾债市：10年券殖利率中止连六跌，新筹码供应令短多带盘无力

* 追价乏力，105/4期殖利率中止连六跌

* 下周有新筹码供应，短多带盘力道受阻

* 明日105/4区间估在0.80-0.83%

路透台北5月12日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周四收高，中止连六跌走势。交易员表示，盘初先反应昨晚美债利多，但交易商在0.800%以下追价态度审慎，获利了结卖压出笼，令殖利率反转收高。

他们指出，美债偏多、台股在20日新政府上任前仍有走低疑虑，这使得台债较易偏多操作；但由于下周二要标售30年长券，周四又有105/4第二次增额券要开始发行前交易，除非有更大利多题材压过筹码面的变数，否则殖利率欲明显走低不易。

〞要让大家有兴奋的东西，像是央行调降隔拆利率。〞一位证券商交易主管说。

近期央行动态调整定存单发行的讯息，仍被部分交易商解读为6月降息的先兆。不过一大型银行交易主管指出，由于央行3月降息时并未一并调降隔拆利率，6月也有可能比照办理或仅微幅下调，在此情形下，短券端不易走多。

该主管表示，近期10年券殖利率下滑过程中，五年券反应较为钝化，除预期隔拆利率难下调外，也与6、7月都要标售五年券有关。

不过降息对于以定存利率为成本的银行有利。银行交易主管称，近期几家大型公股银行纷纷买进存续期15年以上的长券，一方面着眼绝对收益率的考量，另一方面则是降息有助降低成本，拉大养券利差。

交易员指出，由于殖利率曲线短端与长端都已固定，流动性最佳的10年券也难出现明显波段行情，预料近期只会在低档区间震荡，虽有机会跌破0.767%历史低位，但下方空间有限。

交易员预估，明日105/4殖利率区间估在0.80-0.83%；五年券105/5期 区间则在0.53-0.55%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4 +1.16 0.8080% 0.7880-0.8184% 212.0 5 105/5 +0.70 0.5400% 0.5331-0.5422% 3.5

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 1.3525% 10 105/4 0.8080%

5 105/5 0.5400%

3 105/1 没有成交

2 105/3 没有成交 (完)