台湾汇市：台币兑美元早盘量缩狭幅整理，短线欠缺明确方向

路透台北5月12日 - 台币兑美元 周四盘初狭幅整理。汇银人士表示，由于国际美元续涨无力，美元指数 略降，带动台币一度升向32.510；惟外资操作仍偏向汇出令台币升幅收敛至平盘附近整理，今日台币走势欠缺明确交易方向。
他们指出，台北外汇早盘一小时成交量仅1亿美元，交投转趋冷清，盘初外资买卖汇皆有但略偏向买汇，而进/出口商对此价位皆不感兴趣，静待短线国际美元后市趋于明朗。
〞早上没什么量，进/出口商都不玩，先看外资表态。〞一位大型官股商银交易员说。
他们并称，盘初量能低迷，暂看不清楚外资交投方向，目前连涨多日的国际美元暂且消化短多获利了结卖需，至于短线美元是转弱还是重启另一波涨势仍有变数，银行间交投也暂倾向退场观望，后续关注外资汇出续航力道。
上日外资及陆资在台股卖超101.30亿台币，连九个交易日卖超共计846.80亿台币。
本地时间10:14，韩元兑美元 报1,165.7，上日收在1,167.6；台股加权指数 则涨0.07%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度缩减向价平附近靠拢；目前一个月美元/台币远汇 报32.520/32.570，上日收在32.511。
今日台币主要实质交易区间在32.509-32.531；上日实质交易区间在32.505-32.550。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.500-32.550
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(记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)