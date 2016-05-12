台湾货币市场：大型银行资金多缺不一，需求转旺令短率蠢动向上

* 短率蠢动向上，需求转旺

* 短票利率维稳

* 投信普遍缺钱，债券RP市场不敢乐观

记者 高洁如

路透台北5月12日 - 台湾银行间拆款利率周四蠢动，略有上行压力。资金调度人士指出，由于大型银行资金多缺不一，拆款利率在需求转盛之下，有走高契机；至于短票和债券附买回利率则大致持稳。

交易员表示，今日有两年期定存单交割300亿台币，造成市场资金波动，大型银行有的多，有的缺，市场资金并不平顺。不过多钱银行还能调高拆出利率，借入一方也多愿意买单。

〞需求还不错啊，票券商也不敢卢(胡闹)了，九点多就乖乖打电话来敲(交易)。〞一位大型银行交易员说，需求转旺下，今日能够顺利调高对银行同业/票券商的拆出利率1基点左右。

本地时间15:14 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.530 32.528 台湾加权股价指数<.TWII 8,108.05 8,135.56 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.230%

--一周拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.310%

--两周拆款利率区间 0.230-0.320% 0.230-0.313%

**短票利率维稳**

短票方面，一大型票券商交易员指出，大型银行不是普遍多钱，虽然现在只是月中，但若是大型银行持续在货币市场拆入，不排除短率会普遍回升；不过今日还能稳于先前水位。

〞还好，不用提高利率也都拿得到(钱)。〞一位大型票券商交易员说。

他们认为，眼前情况对资金情势不能太乐观，保守调度是各方的心态。至于台湾央行的态度，目前可以观察明天央行的定存单冲销金额，做为后续央行是否续降短率的参考。

台湾央行官员先前表示，本周五(13日)将发行的七天期定存单，主要是为改善端午节连续假期后存单到期金额过高情形，因此不会像14天存单一样成为常态发行的标的。

今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%，同上日，但也有部分银行承做在0.31%。

集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.296%，区间0.28-0.33%，金额23.42亿台币；前日的加权平均利率在0.30%，区间0.28-0.36%，成交35.35亿台币。

台湾央行周四存单到期金额1,631.2亿台币，发行金额待稍晚公布。周五定存单到期为5,674亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为288亿台币，累计超额准备2,023亿台币、加计前期1%的超额准备为3,200亿台币。

**投信普遍缺钱**

债券附买回(RP)市场方面，交易商认为，资金不像前两天宽松，要花时间找钱，尤其是投信普遍有被赎回压力，部分寿险则缺钱。

票券商交易员也表示，投信缺资金，缺口只能找银行补，还好银行大致有钱，不至于借不到。不过接下来的资金情势则是不应该太乐观。

〞看起来会紧到月底，〞一位大型票券商交易员说。

今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30%左右，大致同上日；短天期及一个月天期公司债附买回利率同上日，在0.37-0.39%，也和上日相似。