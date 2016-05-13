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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 08:18 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月13日

**证券时报**

--对于恒信移动 变更并购标的所属行业一事，深交所发函质疑，询问行业变更依据、估值影响以及审议程序合规性等方面问题，并要求公司说明此前发布的重组报告是否存在误导。

**上海证券报**

--万达院线 拟向万达投资等33名交易对象发行股份，购买万达影视100%股权，交易价格为372.04亿元人民币。通过本次交易，万达院线主营业务将扩展至电影开发、投资、制作、发行、影游互动等领域。

**21世纪经济报道**

--记者获悉，大唐电信或与国际芯片巨头高通成立合资公司，将联芯科技注入其中，无人机公司大疆也可能参与。联芯科技是大唐电信旗下手机芯片供应商，亦提供无人机领域的芯片方案。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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