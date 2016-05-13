《中国报摘》--其他报纸重要消息5月13日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**证券时报**
--对于恒信移动 变更并购标的所属行业一事，深交所发函质疑，询问行业变更依据、估值影响以及审议程序合规性等方面问题，并要求公司说明此前发布的重组报告是否存在误导。
**上海证券报**
--万达院线 拟向万达投资等33名交易对象发行股份，购买万达影视100%股权，交易价格为372.04亿元人民币。通过本次交易，万达院线主营业务将扩展至电影开发、投资、制作、发行、影游互动等领域。
**21世纪经济报道**
--记者获悉，大唐电信或与国际芯片巨头高通成立合资公司，将联芯科技注入其中，无人机公司大疆也可能参与。联芯科技是大唐电信旗下手机芯片供应商，亦提供无人机领域的芯片方案。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。