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亚洲 | 2016年 5月 13日 星期五 08:04 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月13日

* 头版头条:

--中国发改委新闻发言人赵辰昕表示，工业企业结构调整专项奖补资金管理办法将于近日印发。各有关地区钢铁、煤炭行业化解过剩产能实施方案都已制定完毕，化解过剩产能工作将全面进入正式实施阶段。

* 其他:

--龙宇钼业、金堆城钼业等多家钼矿骨干企业联合倡议，成立中国钼矿山企业联络小组，继续控制产能，降低产量，不参与低价倾销；在2015年全国钼精矿产量减产9.18%的基础上，2016年继续减产10%。

--葛洲坝 公告称，拟以PPP模式积极参与贵州省项目投资建设，推进贵州省城市、交通、水利、房地产、旅游、环保等基础设施投资建设，双方合作投资规模约600亿元人民币。

--上海医药 、白云山 、南京医药 、哈药股份 、天津医药、重庆医药六家医药公司拟共同出资设立平台公司，组建专门服务于各参股企业的采购服务平台，以降低企业采购、运营成本。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

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