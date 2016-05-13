《中国报摘》--中国证券报5月13日

* 头版头条:

--中国发改委新闻发言人赵辰昕表示，工业企业结构调整专项奖补资金管理办法将于近日印发。各有关地区钢铁、煤炭行业化解过剩产能实施方案都已制定完毕，化解过剩产能工作将全面进入正式实施阶段。

* 其他:

--龙宇钼业、金堆城钼业等多家钼矿骨干企业联合倡议，成立中国钼矿山企业联络小组，继续控制产能，降低产量，不参与低价倾销；在2015年全国钼精矿产量减产9.18%的基础上，2016年继续减产10%。

--葛洲坝 公告称，拟以PPP模式积极参与贵州省项目投资建设，推进贵州省城市、交通、水利、房地产、旅游、环保等基础设施投资建设，双方合作投资规模约600亿元人民币。