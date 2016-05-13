《中国报摘》--中国证券报5月13日

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--中国发改委新闻发言人赵辰昕表示，工业企业结构调整专项奖补资金管理办法将于近日印发。各有关地区钢铁、煤炭行业化解过剩产能实施方案都已制定完毕，化解过剩产能工作将全面进入正式实施阶段。
* 其他:
--龙宇钼业、金堆城钼业等多家钼矿骨干企业联合倡议，成立中国钼矿山企业联络小组，继续控制产能，降低产量，不参与低价倾销；在2015年全国钼精矿产量减产9.18%的基础上，2016年继续减产10%。
--葛洲坝 公告称，拟以PPP模式积极参与贵州省项目投资建设，推进贵州省城市、交通、水利、房地产、旅游、环保等基础设施投资建设，双方合作投资规模约600亿元人民币。
--上海医药 、白云山 、南京医药 、哈药股份 、天津医药、重庆医药六家医药公司拟共同出资设立平台公司，组建专门服务于各参股企业的采购服务平台，以降低企业采购、运营成本。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。