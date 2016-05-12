中国汇市：人民币早盘走升，区间波动思维仍占上风

* 人民币早盘上涨，中间价大升至逾一周高点
* 6.50元附近购汇盘限制汇价反弹
* 区间波动思维依旧占据上风
* 离岸与在岸价差较大，或加重贬值预期
路透上海5月12日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘续上升，中间价反弹250点至逾一周高点，因美元指数大幅回落。交易员称，虽然中间价高开，但不少资金却在6.50元附近入场购汇，限制汇价反弹力度，区间波动思维依旧占上风，但波动区间有可能移至6.5-6.55元区间。
他们并表示，虽然从掉期、期权隐含波动率等衍生品市场看，人民币贬值压力相对有限，但最近一周离岸与在岸价差持续维持在较高水平，今早价差依然在300点左右，持续较大价差可能加重贬值预期。
“现在这个位置也蛮尴尬的，可上可下，...onshore和offshore（在岸和离岸）价差在拉大，继续拉大可能又会有套利，看看监管会不会尽快让价差收窄。”一外资行交易员称。
该交易员并指出，离岸走向一直被视为风向标，且价差较大带来套利又会加重贬值压力，因此收窄价差确有必要，要么打压离岸贬值空间，要么稍微放宽在岸贬值幅度，或者兼而有之。
路透计算的周四CFETS人民币汇率指数现五连升至97.12，今日人民币对美元明显反弹，但人民币对欧元和日圆则出现回落，相互抵消，最终指数涨幅有限；另外SDR篮子指数继续走强至96.44，周三为96.33。
北京时间11:56，人民币兑美元 即期报6.5037元，上日收报6.5120元，夜盘终报6.492元。今日人民币兑美元中间价 报6.4959元，上日中间价为6.5209元。人民币兑美元即期成交额 为93.79亿美元，上日半日为100亿美元。
全球汇市方面，美元周四尚未站稳脚跟，美元兑一篮子货币自近一年半低点回升后反弹动力渐失，围绕全球增长前景的疑虑仍困扰着美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.695元, 上日尾盘为6.6813元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5329元, 上一交易日尾盘报6.5276元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5032；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)