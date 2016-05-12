中国汇市：人民币早盘走升，区间波动思维仍占上风

* 人民币早盘上涨，中间价大升至逾一周高点

* 6.50元附近购汇盘限制汇价反弹

* 区间波动思维依旧占据上风

* 离岸与在岸价差较大，或加重贬值预期

路透上海5月12日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘续上升，中间价反弹250点至逾一周高点，因美元指数大幅回落。交易员称，虽然中间价高开，但不少资金却在6.50元附近入场购汇，限制汇价反弹力度，区间波动思维依旧占上风，但波动区间有可能移至6.5-6.55元区间。

他们并表示，虽然从掉期、期权隐含波动率等衍生品市场看，人民币贬值压力相对有限，但最近一周离岸与在岸价差持续维持在较高水平，今早价差依然在300点左右，持续较大价差可能加重贬值预期。

“现在这个位置也蛮尴尬的，可上可下，...onshore和offshore（在岸和离岸）价差在拉大，继续拉大可能又会有套利，看看监管会不会尽快让价差收窄。”一外资行交易员称。

该交易员并指出，离岸走向一直被视为风向标，且价差较大带来套利又会加重贬值压力，因此收窄价差确有必要，要么打压离岸贬值空间，要么稍微放宽在岸贬值幅度，或者兼而有之。

路透计算的周四CFETS人民币汇率指数现五连升至97.12，今日人民币对美元明显反弹，但人民币对欧元和日圆则出现回落，相互抵消，最终指数涨幅有限；另外SDR篮子指数继续走强至96.44，周三为96.33。

北京时间11:56，人民币兑美元 即期报6.5037元，上日收报6.5120元，夜盘终报6.492元。今日人民币兑美元中间价 报6.4959元，上日中间价为6.5209元。人民币兑美元即期成交额 为93.79亿美元，上日半日为100亿美元。

全球汇市方面，美元周四尚未站稳脚跟，美元兑一篮子货币自近一年半低点回升后反弹动力渐失，围绕全球增长前景的疑虑仍困扰着美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.695元, 上日尾盘为6.6813元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5329元, 上一交易日尾盘报6.5276元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5032；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。