台湾汇市：台币微收跌创逾六周新低，因外资偏向汇出及离岸人民币转弱

* 台币量缩微收跌至逾六周新低

* 外资偏向汇出及离岸人民币转弱

* 明日实质区间暂看32.500-32.600

路透台北5月12日 - 台币兑美元 周四量缩微收跌，创逾六周新低。汇银人士表示，国际美元续涨无力，带动台币一度随韩元趋升靠向32.510，惟外资操作仍偏向汇出及离岸人民币转弱皆拖累台币由微升转为小贬，短线台币欠缺明确方向，料续在既有区间狭幅盘整。

他们指出，今日台北外汇及元太外汇成交量合计仅7.93亿美元，交投相当清淡，外资买卖汇皆有但略偏向买汇，至于进/出口商对目前价位皆不甚满意，场上仅剩油款等实质交易需求，静待短线国际美元走势趋于明朗。

〞台币来到这里，大家比较没方向。〞一位大型官股商银交易员说。

他们并称，目前连涨多日的国际美元暂且消化短多获利了结卖需，至于短线美元是转弱还是重启另一波涨势仍有变数，多数银行间交投也暂倾向退场观望；后续关注外资汇出续航力道，毕竟外资已连续10日卖超台股高达880亿台币。

周四台币兑美元收跌至32.542，创逾六周收盘新低，前低为3月29日的32.695。今日台币兑美元主要交易区间为32.509-32.545，上日在32.505-32.550；预估明日台币区间在32.500-32.600。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度缩减至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.520/32.550，上日收在32.511。

台湾股市周四收跌0.34%。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超34.07亿台币，连10个交易日卖超共计880.61亿台币。

多数新兴亚洲货币周四小幅走高，因美元丧失一些动能，但围绕全球经济增长放缓的担忧限制了亚币的升势。 韩元 今也收高0.4%报1,162.6，上日为1,167.6；因投资者卖出美元，锁定近期升势带来的获利。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公 32.542 32.528 32.509-32.560 32.550 5.04 5.68 司 元太外汇经纪公 32.541 32.527 32.512-32.542 32.530 2.89 2.70 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 0.000/0.015 0.015/0.030 美元/台币六个月期 0.055/0.080 0.075/0.100 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 张喜良)