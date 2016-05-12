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市场报道 | 2016年 5月 12日 星期四 21:44 BJT

美国热股：Jack in the Box季度获利及营收优于市场预估，盘初股价暴涨

路透5月12日 - 美国速食连锁餐厅公司Jack in the Box 公布季度获利及营收高于市场预期，受益于旗下Qdoba Mexican Eats餐厅客流量上升。

Jack in the Box周四盘初股价暴涨13.6%，报73.98美元。(完)

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