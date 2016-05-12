台湾股市：收盘下跌，美股不佳及政治面变数拖累股市走弱

路透台北5月12日 - 台湾股市周四小幅下跌。分析师表示，美股上日收跌1.21%令亚股普遍走弱。此外台股进入5月的缴税旺季，大股东卖股求现压力较大。而且下周五(20日)新总统就职带来两岸政治面的变数，都令股市买盘停滞不前。
台湾加权股价指数 收跌0.34%,至8,108.05点；今日成交初值 为681.27亿台币，上交易日修正后为804.32亿。
元大投顾市场研究部经理薛舜日说，下周520新总统就职，法人的资金陷于观望，买气不振。此外，MSCI近期将调整股市权重，各方虽认为台股权重已连续多次都被调降，是一潜在利空。但薛舜日认为，台股先前权重虽被调降，但幅度都不大，不必过于悲观。
〞相对的，八大官股券商已经连十天站在买方，最近股市都留了下影线。〞他说。
他并称，今日最新的外资买卖超方面，外资的卖压已有缩减，外商银的调节进入尾声，可以纾解部分卖压。
台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超34.07亿台币，连10个交易日卖超共计880.61亿台币。
分析师也预估，台股近期波动区间料在8,075-8,200点。
亚洲股市周四下跌，此前美股表现黯淡；与此同时，美元自本周反弹后暂作休憩，原油期货回吐近期部分涨幅。
本地时间14:52，亚洲主要股市大都走跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.41%。（完）