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债券 | 2016年 5月 12日 星期四 21:45 BJT

美国热股：油气生产商Linn Energy申请破产保护，盘初暴跌逾56%

路透5月12日 - 美国油气生产商Linn Energy LLC 周三依据破产法第11章申请破产保护，成为全球大宗商品跌势的最大受灾户之一，公司表示已与优先债债权人达成资本重组协议。

根据与债权人协议的计划，Linn将把Berry Petroleum分拆独立。

Linn表示，能源价格持续疲软，导致公司走上破产保护，在破产法院处理期间，预计业务将持续营运。

Linn周四盘初股价暴跌56.25%，报0.1415美元。(完)

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