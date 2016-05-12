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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 15:17 BJT

全球金市：金价受美元上涨影响而下跌，上日创4月底以来最佳表现

但现货金 周四小幅下跌，因美元指数 反弹。

0641GMT。现货金跌0.5%，报每盎司1,271.40美元，隔夜从两周低点攀升。周三黄金上涨近1%，为4月29日以来最大涨幅。

美国6月期金 跌0.2%至1,273.20美元。

今年黄金价格已上涨近20%，得益于美联储可能不急于升息的预期。

“如果全球经济增长情况不如我们预期的好，且更重要的是，如果美联储今年不采取行动，那么金价应会升至1,400美元。”Gan表示。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓2,707万盎司，为2013年12月以来最高，更为凸显这种围绕黄金的看涨气氛。

世界黄金协会(WGC)周四表示，尽管金饰购买减少近两成，但资金大量涌进黄金上市交易基金(ETF)，推使今年第一季全球黄金需求攀抵历年同期纪录最高水平。WGC在最新出炉的“黄金需求趋势”报告中指出，第一季黄金需求激增至1,290吨。

WGC周四并称，2016年印度黄金需求增幅最高或达10%，雨季降雨充沛以及金价持续反弹会刺激黄金买需。

投资者将关注今天稍晚美国将出炉的一周请领失业金人数，以寻求交投线索。MKS Group交易员Jason Cerisola预期黄金支撑位1,260美元，阻力位在1,280美元。

其他贵金属方面，现货银 跌0.6%至17.29美元，铂金(白金) 跌0.2%至1,061.15美元，钯金 涨0.8%至609.08美元。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/张若琪 审校 艾茂林/于春红)

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