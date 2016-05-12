全球金市：金价受美元上涨影响而下跌，上日创4月底以来最佳表现

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
但现货金 周四小幅下跌，因美元指数 反弹。
0641GMT。现货金跌0.5%，报每盎司1,271.40美元，隔夜从两周低点攀升。周三黄金上涨近1%，为4月29日以来最大涨幅。
美国6月期金 跌0.2%至1,273.20美元。
今年黄金价格已上涨近20%，得益于美联储可能不急于升息的预期。
“如果全球经济增长情况不如我们预期的好，且更重要的是，如果美联储今年不采取行动，那么金价应会升至1,400美元。”Gan表示。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓2,707万盎司，为2013年12月以来最高，更为凸显这种围绕黄金的看涨气氛。
世界黄金协会(WGC)周四表示，尽管金饰购买减少近两成，但资金大量涌进黄金上市交易基金(ETF)，推使今年第一季全球黄金需求攀抵历年同期纪录最高水平。WGC在最新出炉的“黄金需求趋势”报告中指出，第一季黄金需求激增至1,290吨。
WGC周四并称，2016年印度黄金需求增幅最高或达10%，雨季降雨充沛以及金价持续反弹会刺激黄金买需。
投资者将关注今天稍晚美国将出炉的一周请领失业金人数，以寻求交投线索。MKS Group交易员Jason Cerisola预期黄金支撑位1,260美元，阻力位在1,280美元。
其他贵金属方面，现货银 跌0.6%至17.29美元，铂金(白金) 跌0.2%至1,061.15美元，钯金 涨0.8%至609.08美元。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/张若琪 审校 艾茂林/于春红)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502