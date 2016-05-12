《汇市简讯》若有两位MPC委员支持降息，英镑/美元或跌至1.43

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透5月12日 - 0723GMT * 英国央行货币政策委员会(MPC)会议记录1100GMT公布，此外还有英 国央行通胀报告 * 若MPC委员中有两人支持降息，英镑/美元可能会跌至1.4361（100 日移动均线切入位） * 100日移动均线切入位周一为英镑/美元提供支撑，当日低点为1.43 75 * 4月21日低点1.4300为100日均线下方的空头目标之一 * 纽约时段将有大量的行权价1.4500期权到期，规模达4.49亿英镑。 周三高点为1.4489 * 英国央行总裁卡尼在1130GMT举行记者会 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 张明钧)
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502