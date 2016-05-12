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亚洲 | 2016年 5月 12日 星期四 15:45 BJT

《汇市简讯》若有两位MPC委员支持降息，英镑/美元或跌至1.43

路透5月12日 - 0723GMT
    
    * 英国央行货币政策委员会(MPC)会议记录1100GMT公布，此外还有英
国央行通胀报告
    * 若MPC委员中有两人支持降息，英镑/美元可能会跌至1.4361（100
日移动均线切入位）
    * 100日移动均线切入位周一为英镑/美元提供支撑，当日低点为1.43
75 
    * 4月21日低点1.4300为100日均线下方的空头目标之一
    * 纽约时段将有大量的行权价1.4500期权到期，规模达4.49亿英镑。
周三高点为1.4489
    * 英国央行总裁卡尼在1130GMT举行记者会 (完)
      
      
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 (翻译 张荻； 审校 张明钧)

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