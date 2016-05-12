人民币衍生品：美元掉期曲线长端本周波动上行，期权波动率略降

路透北京5月12日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 长端本周波动上行。交易员称，掉期市场基本均衡，在利率平价附近波动，波幅亦在正常范围内；周初因即期人民币走贬，一年期掉期买盘增加曲线上行，周四略回调。
他们并表示，美元拆借市场相对安静，隔夜利率在0.4%附近已维持了一段时间，远端需求亦不大。由于人民币汇率近期呈现区间波动，期权波动率亦略降。
“周初远期买盘很重，中资盘挂的比较多，可能担心人民币贬值。”一外资行交易员称，“不过这两天下来一些，可能因为即期市场人民币又升值了。”
北京时间15:40，美元/人民币一周期掉期 报18.15点，一个月期 报80点，一年期 报760点，较上周四分别下跌0.27%、8.05%和上涨5.56%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.800/5.200，较上周四略降；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.225/4.775，较上周四亦略降。
中国银行间市场周四短期资金供给较为充裕，隔夜等主要回购利率仅小幅波动。稳中向宽市况下，有机构趁机开始筹划一个月左右等更长时间流动性储备，惟目前成交不多。
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人民币兑美元即期 续升，中间价反弹250点至逾一周高点，因美元指数大幅回落。交易员称，虽然中间价高开，但不少资金却在6.50元附近入场购汇，限制汇价反弹力度，区间波动思维依旧占上风，但波动区间有可能移至6.5-6.55元区间。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)